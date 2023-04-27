Bellini готовит к открытию еще один проект в Красноярске

Это будет ресторан на острове Отдыха. Он разместится на территории обустраиваемой сейчас лодочной станции.

Сейчас ресторанная группа Bellini занимается подготовкой проекта. Помещение для размещения нового ресторана уже есть, но к строительным работам еще не приступили. Площадь заведения составит 400 кв. м. Там будет 98 посадочных мест. В меню сделают упор на блюдах на гриле.

Пока рабочее название ресторана «Остров». Сроки реализации проекта не уточняются.

Также сейчас Bellini Gastronomic Ecosystem работает над большим проектом — гастрономическим рынком. Он появится около ТК «Квант» и будет включать несколько форматов, флагманские из которых — непосредственно сам рынок: задумка идеологов — сделать «шефский рынок» с продуктами соответствующего качества и свежести, что привлечет и обычных покупателей. Второй формат — маркетплейс, который объединит как фермеров, так и рестораторов. Планируется, что в гастроквартале найдется место и современным технологиям сельского хозяйства, например вертикальным фермам. Сейчас проект на стадии разработки и поиска партнеров. Ориентировочные сроки запуска — через полгода-год.

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