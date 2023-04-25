В Красноярске ресторан «Урарту» открыл летнюю веранду

Сезон летних террас, несмотря на холодную весну, открыт. Собственники ресторана «Урарту» запустили летник в центре Красноярска.

Летняя веранда будет работать только при плюсовых температурах. Пока это первое заведение, где появился летник.

Также сейчас ресторанная группа Bellini строит летнюю террасу около заведения Hello Wine на ул. Ленина. Видео выложил Роман Чемеренко, бренд-шеф группы компаний Bellini Gastronomic Ecosystem.

Напомним, Hello Wine открыли в ноябре прошлого года. Там планировали делать террасу в теплом сезоне.

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