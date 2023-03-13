Основатели «Урарту» открыли итальянское кафе в Красноярске

Сегодня в Красноярске начало работать итальянское кафе Pino на улице Павлова. Это проект собственников ресторана «Урарту» — Сергея и Светланы Рыльковы.

Его открытие анонсировали еще в прошлом году вместе с другим проектом гриль-бар Beef Coin. Сегодня запустили итальянское кафе , открытие Beef Coin запланировано в ближайший месяц или полтора.

Ранее DK.RU писал, что дизайн для новых проектов выполнила студия Left Design. Помещения рассчитаны на 40…50 посетителей. В кафе Pino представлена итальянская кухня (паста, пицца, выпечка), а в баре Beef Coin будут бургеры, блюда на гриле, настойки и коктейли. Из заведений будет работать доставка, с итальянского кафе еду уже можно заказать, доставка из Beef Coin появится в ближайшее время.

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