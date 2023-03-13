Основатели «Урарту» открыли итальянское кафе в Красноярске
Сегодня в Красноярске начало работать итальянское кафе Pino на улице Павлова. Это проект собственников ресторана «Урарту» — Сергея и Светланы Рыльковы.
Его открытие анонсировали еще в прошлом году вместе с другим проектом гриль-бар Beef Coin. Сегодня запустили итальянское кафе, открытие Beef Coin запланировано в ближайший месяц или полтора.
Ранее DK.RU писал, что дизайн для новых проектов выполнила студия Left Design. Помещения рассчитаны на 40…50 посетителей. В кафе Pino представлена итальянская кухня (паста, пицца, выпечка), а в баре Beef Coin будут бургеры, блюда на гриле, настойки и коктейли. Из заведений будет работать доставка, с итальянского кафе еду уже можно заказать, доставка из Beef Coin появится в ближайшее время.
Читайте также:
-
В феврале 2023 планируется открытие сразу двух новых заведений от URARTU group.
-
Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова
Сергей и Светлана Рыльковы, основатели ресторана «Урарту», откроют в Красноярске еще два заведения.
-
Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023
Аппетиты красноярских рестораторов растут. В 2023 сразу несколько рестогрупп планируют запустить заведения далеко за пределами родного региона — в столице и за рубежом.