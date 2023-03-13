Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.03
75,94
80,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Основатели «Урарту» открыли итальянское кафе в Красноярске

Основатели «Урарту» открыли итальянское кафе в Красноярске
Иллюстрация: соцсети

Сегодня в Красноярске начало работать итальянское кафе Pino на улице Павлова. Это проект собственников ресторана «Урарту» — Сергея и Светланы Рыльковы.

#НОВОСТИ
Его открытие анонсировали еще в прошлом году вместе с другим проектом гриль-бар Beef Coin. Сегодня запустили итальянское кафе, открытие Beef Coin запланировано в ближайший месяц или полтора.
 
Ранее DK.RU писал, что дизайн для новых проектов выполнила студия Left Design. Помещения рассчитаны на 40…50 посетителей. В кафе Pino представлена итальянская кухня (паста, пицца, выпечка), а в баре Beef Coin будут бургеры, блюда на гриле, настойки и коктейли. Из заведений будет работать доставка, с итальянского кафе еду уже можно заказать, доставка из Beef Coin появится в ближайшее время.
 
Читайте также:
 
Автор: Екатерина Александрова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На юге Красноярского края планируют запустить деревообрабатывающее производствоНа юге Красноярского края планируют запустить деревообрабатывающее производство
  • А ты хоть УДОвись: Аркадия Волкова выпустили на свободу досрочноА ты хоть УДОвись: Аркадия Волкова выпустили на свободу досрочно
  • Назначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском краеНазначен новый руководитель Социального фонда в Красноярском крае
  • Красноярский край за месяц потерял треть потребкредитовКрасноярский край за месяц потерял треть потребкредитов
  • «Села батарейка»: выгорание – болезнь XXI века«Села батарейка»: выгорание – болезнь XXI века
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.