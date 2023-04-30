Белый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФ

Жюри главной свадебной премии страны Wedding Awards выбрало Белый замок Шамони лидером федерального уровня. В списках финалистов и шорт-листах премии есть еще несколько красноярских проектов.

Белый замок Шамони возглавил номинацию «Лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России»: такое решение приняли жюри всероссийской свадебной премии Wedding Awards. Ставший лидером Шамони оставил за собой такие известные и востребованные локации, как Летний дворец (Санкт-Петербург) и курорт «Роза Хутор» (Сочи). Кроме того, красноярский Белый замок обошел и парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск): единственное место Сибири, вышедшее в финал номинации «Лучшая локация для свадебной церемонии».

Белый замок Шамони отметился в еще одной номинации Wedding Awards: его включили в шорт-лист лучших локаций для съемок в России.

В финалистах главной свадебной премии РФ можно найти и красноярский проект Catering Please, запущенный ресторанным холдингом 0.75 Group. Он стал одним из двух финалистов номинации «Лучший кейтеринг».

Напомним, в шорт-листе номинации «Лучшее региональное свадебное агентство» значится красноярское Wedesthetique wedding agency. Ранее его выбрали лидером среди свадебных агентств Сибири и Дальнего Востока. Анастасия Смирнова, создательница Wedesthetique wedding agency, рассказала «Деловому кварталу», как агентству, которое начинало с бесплатной организации свадеб, за шесть лет удалось стать лучшим представителем сибирской индустрии свадеб.

Еще один проект из Красноярска — One Way Loft, вошел в топ-100 лучших event-площадок России. Наталья Левасюк, создательница пространства, поделилась с «ДК» впечатлениями и планами.

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