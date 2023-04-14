Красноярское Wedesthetique wedding agency вошло в список лучших свадебных агентств России
Команду создателей свадеб из Красноярска включили в шорт-лист номинации «Лучшее региональное свадебное агентство-2022».
Красноярские организаторы свадеб стали одними из лучших в России: Wedesthetique wedding agency вошло в шорт-лист номинации «Лучшее региональное свадебное агентство» федеральной премии Wedding Awards Russia-2022.
В феврале Wedesthetique wedding agency стало лучшим свадебным агентством Сибири — после победы в премии Wedding Awards Siberia and Far East-2022 красноярские организаторы стали участниками федеральной премии. Ее с 2013 организует специализированный журнал Wedding.
На уровне СФО и Дальнего Востока 12 позиций в списках финалистов и шорт-листах различных номинаций заняли свадебные специалисты из Красноярска.
Помимо красноярского Wedesthetique wedding agency в шорт-лист включили: EASYWEDDINGDAY (Санкт-Петербург), JET SET EVENT AGENCY (Воронеж), VZAIMNO (Санкт-Петербург), WHITE PEPPER WEDDING (Екатеринбург), «Идеальная свадьба» (Воронеж), бюро EVENT (Самара), Фрукты Family (Сочи).
В финал Wedding Awards Russia-2022 прошли: DD WEDDING&EVENT (DARYA DROBYAZKO) (Краснодар), FA—TA EVENT (Самара), GREY CHIC WEDDING AGENCY (Санкт-Петербург), ROYAL WEDDING (Санкт-Петербург).
С 2018 по 2021 лучшим свадебными организаторами Сибири и Дальнего Востока так же становились красноярские специалисты — агентство Invite. В 2022 его основатели стали уже не участниками, а консультантами премии.
В марте «Деловой квартал» встретился с соосновательницей Wedesthetique wedding agency Анастасией Смирновой: она рассказала изданию, почему их минимальный бюджет начинается от 1,5 млн, каким было самое дорогостоящее торжество за 10 млн, и как появляются концепции самых красивых свадеб Сибири.
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