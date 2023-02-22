12 номинаций Wedding Awards Siberia получили красноярские организаторы свадеб
Представители ивент-индустрии Красноярска вошли как в списки финалистов, так и в шорт-листы.
19 февраля наградили победителей Wedding Awards Siberia — региональной премии для свадебных профессионалов, которую журнал Wedding организует с 2018. Игроки ивент-индустрии Красноярска оказались и среди финалистов, и заняли несколько позиций в шорт-листах. Суммарно красноярские организаторы свадеб и торжеств отметились в 12 номинациях.
Лучшим свадебным агентством Сибири в 2022 стало Esthetique Wedding, а в шорт-листе значится ZengerIvent.
Наградили Красноярск и за один из лучших проектов для молодоженов — «Творческий вечер ИСТОРИИ», воплощенный Екатериной Однокурцевой. В шорт-листе этой номинации оказалась и «Wedding party» от One Way Loft.
Запомнился город и лучшими свадебными ведущими: Кристиной Смирновой, Константином Алексеевым и Сергеем Вишняковым. У нас же и лучшие церемониймейстеры — Марина Солодко и Ольга Парфенова.
Одним из лучших свадебных фотографов СФО объявили Лидию Давыдову (Five Thirty Film). Она же вошла в список лучших свадебных репортажных фотографов, а в шорт-листе этой номинации отметился Владимир Сергеев.
В Красноярске и одни из лучших свадебных видеографов: Five Thirty Film, LOVE IS production и pvr.film (их же наградили за лучшее видео Love Story).
Одними из лучших площадок для свадьбы в Сибири объявили Белый замок Шамони и One Way Loft. Не остались без наград и кейтеринги — 7events Кейтеринг и Catering Please.
Появились красноярцы и в номинации «Лучший свадебный стилист»: в нее вошли Анастасия Дронова и Ольга Анисифорова (шорт-лист).
Небезызвестное агентство Invite в 2022 стало уже не участником, а консультантом премии. Получить такое доверие им позволил статус трехкратного победителя в номинации «Лучшее свадебное агентство» за 2018, 2020 и 2021, а также приз в Wedding Awards Siberia and Far East 2021 за лучшее частное мероприятие.
Церемония награждения победителей прошла 19 февраля в Grand Autograph Hotel Novosibirsk.
«Бороться за статус победителя Wedding Awards не просто престижно для любого свадебного профессионала, это еще и возможность стать участником главной свадебной премии Wedding Awards в Москве!», — говорится на сайте церемонии.
Прием заявок на участие в Wedding Awards 2022 продолжается до 1 марта.
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