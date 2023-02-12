Кейтеринг 7events открывает представительство в Санкт-Петербурге

Официальный старт нового отделения компании запланирован на 19 февраля 2023.

Илья Солопов, сооснователь 7events, сообщил DK.RU, что точный бюджет открытия проекта в данный момент сложно подсчитать, поскольку в течение 2023 ожидаются определенные инвестиции и затраты, однако запуск обойдется в сумму не менее 5 млн рублей.

Идея открыть «питерское» представительство появилась в 2022, после переезда в Спб Анатолия Петухова, сооснователя и шеф-повара 7events. Также, в Северной столице проживает несколько бывших сотрудников компании, которые выявили желание возобновить сотрудничество.

В ноябре 2022 нашлось помещение на пр. Энгельса, несколько месяцев ушло на ремонт, монтаж коммуникаций, закупку оборудования, посуды и прочие процедуры. Теперь проект готов к запуску.

Напомним, что в Красноярске 7events работает с 2016. За это время проведено более 1 тыс. мероприятий, в том числе такие статусные, как тематический ужин для представительства МИДа и необычные, как свадьба кришнаитов.

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