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В буфете «серого дома» снова появился алкоголь

В буфете «серого дома» снова появился алкоголь
Иллюстрация: Телеграм

В буфет администрации Красноярского края снова вернулся алкоголь, после пятилетнего перерыва. На это обратил внимание один из депутатов-блогеров Заксобрания.

#НОВОСТИ

Судя по опубликованным фото, ассортимент общепита в здании краевой администрации (пр. Мира, 110), снова имеет в продаже игристое, вино и более крепкие напитки.

Бутылки с алкоголем выставлены на верхних полках бара.

Буфет обслуживается краевым госпредприятием «Комплекс «Сосна».

Напомним, что алкоголь был снят с продажи в буфете для чиновников и депутатов в 2017 в связи с низким спросом на спиртосодержащую продукцию, по словам представителей «Сосны» — «бутылки стояли и пылились».

Краевое госпредприятие общественного питания «Сосна» зарегистрировано в начале девяностых. Среди прочего «Сосна» занимается кейтерингом и обслуживает протокольные мероприятия администрации губернатора и правительства, в 2021 «Сосна» заработала 41,1 млн рублей, чистая прибыль составила 87 тыс. рублей, за время существования компания выиграла 74 госконтракта на 86,9 млн рублей, — пишет ngs24.

 

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Автор: Петр Савельев
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