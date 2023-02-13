Ведущая премии «Человек года» выпустила книгу с авторскими методиками

Красноярская ведущая Елена Бердникова презентовала книгу «Праздник по молекулам» с авторскими методиками организации и ведения событий.

Елена Бердникова — востребованная красноярская ведущая, организатор событий, сценарист. С 2019 года активно сотрудничает с изданием «Деловой квартал» в Красноярске. Сценарист премии с 2020. В 2022 провела все события на полях премии и торжественную церемонию вручения. Ее партнером по сцене стал Георгий Дмитриев, ведущий артист театра имени Пушкина.

Елена Бердникова занимается организацией праздничных событий более 15 лет. В последнее время ее специализацией стали бизнес-мероприятия. Ивенты Елены Бердниковой отличает особый творческий подход и внимание к целям и задачам заказчика.

На основе личного опыта ведущей и организатора праздников Елена Бердникова создала уникальное учебное пособие, которое поможет всем желающим организовать и провести торжество любого масштаба – от семейной вечеринки до масштабного юбилея и даже свадьбы.

Вы сможете научиться генерировать идеи, разрабатывать сценарий под разные типы аудитории, поймете, в чем кроется секрет успешного мероприятия. Каждая глава – это конкретный этап работы ведущего, с методическими разработками, клиентскими историями и подробными чек-листами.

Поверьте, 80% успеха мероприятия зависит от тщательной подготовки. Поэтому важно уже на старте поставить правильные цели и задачи, продумать концепцию. Это позволит не только создать нужную атмосферу и сделать мероприятие интересным, но и максимально вовлечь гостей в процесс», — говорит автор книги «Праздник по молекулам».

Елена решила написать книгу, чтобы восполнить пробел — отсутствие актуальных учебных пособий, научных исследований в области развлекательных мероприятий.

Для написания книги я пользовалась научными трудами из смежных направлений: психология, ораторское искусство, режиссура и даже фольклор», — делится Елена Бердникова.

Каждая глава книги содержит практические задания, а также готовые шаблоны сценариев, примеры нестандартных конкурсов и идей для мероприятий.