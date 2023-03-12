7EVENTS: от собственной свадьбы до ужина в МИДе

Сооснователи красноярского кейтеринга 7events Илья Солопов и Анатолий Петухов — о том, как удачное решение выросло в семейный бизнес, который пережил пандемию и покоряет Спб.

Вначале была свадьба

— 2016. Я планирую свадьбу в самый жаркий сезон, решаю все организовать сам и еще не догадываюсь, куда это приведет. Арендовал дом, осталось решить, чем кормить гостей. Толя (Анатолий Петухов. — Ред.) на тот момент был су-шефом популярного бара, он предложил свою помощь и придумал меню, — вспоминает Илья.

В то время Илья Солопов работал на металлургическом заводе и был далек от общепита. Ему представлялось, что сообразить ужин на 15 друзей — задача нетрудная. Но логистика продуктов и весь процесс оказались сложнее, чем в самых смелых фантазиях. Заготовки делали дома, и для маленькой кухни это было слишком.

Настал день Х. Гости сметали салат с ростбифом, передавали комплименты шефу и просили контакты. Так собственная свадьба стала первым мероприятием будущего 7events, а тот самый салат до сих пор в топе меню кейтеринга.

— Уже через пару месяцев мы с Толей накрывали столы на свадьбе друзей. Было волнительно, все-таки делали уже не для себя, но вышло так же вкусно и душевно. Тогда появилась идея развивать формат, — продолжает Илья Солопов.

В августе того же года друзья решили участвовать в фестивале еды и напитков «Рестодэй». Чтобы зарегистрироваться, нужно было название — быстро сошлись на 7events. Понравилось, что в словах «seven» и «events» дублируются буквы и смысл в сочетании есть — 7 событий на каждый день недели, чтобы все они стали праздничными.

— Было очевидно, что подготовку к фестивалю наша микрокухня не потянет. Арендовали помещение — 15 кв. м казались роскошью, и работали так почти год. Там была только кухня и два стеллажа, которые мы бесконечно надстраивали, чтобы организовать хранение. Купили стартовый набор — наши первые сковороды и кастрюли. Масштаб фестиваля был в новинку, но блин вышел не комом: остались в плюсе и все деньги потратили на новое оборудование, — говорит основатель 7events.

Кейтеринг в чистом поле

За три месяца компания доросла до первого серьезного заказа.

— В сентябре на нас вышло московское event-агентство. В рамках тура по России они устраивали презентацию новых шин в Красноярске и искали кейтеринг, который сможет накормить 100 (!) человек в чистом поле, — рассказывает Анатолий Петухов.

Было страшно, но интересно. Когда всего пару месяцев участвуешь в фестивалях и организуешь банкеты по сарафанному радио, не ожидаешь, что так скоро тебе доверят важный проект. Но задача казалась подъем­ной: было четкое ТЗ и команда, на которую можно положиться.

Как итог, зарекомендовали себя на рынке и пополнили портфолио. Следующий шаг — фирменное меню. Идеи обсуждали вместе и вдохновлялись блюдами разных стран.

— Мы обожаем путешествовать и из каждой поездки вместо магнитов привозим на кухню новые сочетания вкусов. Одним из таких кулинарных трофеев стали итальянские антипасто — закуски к вину с гриссини, вялеными томатами и оливками. Благодаря нашей любви к гастрономии необычные закуски стали отличительной чертой 7events. Мы решили делать акцент на эстетику, чтобы блюда были особенными не только по вкусу, но и по подаче. При этом есть их всегда удобно — этот пункт мы с удовольствием тестируем всей командой, — отмечает Анатолий Петухов.

Первые трудности и новый уровень

Мероприятия становились все масштабнее, а автомобилей и рук не хватало. Друзья и родственники помогали с транспортировкой, доставляли сервис-группу и инвентарь на площадку. Когда недоставало мебели, брали у знакомых из общепита.

— Теперь уже обросли всем своим: приобрели машины, сами предлагаем в аренду столы и текстиль, посуда у нас авторская. Надо отдавать горячее — приезжаем с пароконвектоматом. Нет мебели — приво­зим, сервируем. И все это не отражается на стоимости для заказчика, — говорит Илья Солопов.

2017 стал трамплином: летние месяцы были расписаны свадебными заявками. Анатолий Петухов уволился из ресторана, чтобы сосредоточиться на кейтеринге, 7events начали сотрудничать с дилерскими центрами. Еще через год с завода ушел Илья Солопов и погрузился в руководство, компания вышла на новый уровень: арендовали помещение в пять раз больше предыдущего, наняли штат, подали заявку на ежегодную премию специалистов свадебной индустрии Wedding Awards Сибирь — 2019 и стали финалистами в номинации «Лучший свадебный кейтеринг». Дела шли в гору, пока мир не накрыло ковидом.

Кейтеринг в пандемию

Первые мероприятия стали отменяться в начале марта, а к середине месяца было понятно, что новых заявок нет и не будет. 28 марта кейтеринг отключил оборудование, и на неделю жизнь замерла.

Грела только мысль, что лето расписано заранее, и надежда, что мероприятия состоятся. Но обеспечить команду работой надо было сейчас. Тогда пришла идея запустить новинку для доставки — соусы и паштеты собственного производства. Это решение сыграло на руку вдвойне. Во-первых, помогло пережить первую волну карантина. Во-вторых, стало еще одной фишкой в работе.

— Мы свели к минимуму покупные продукты на кухне и сами готовим специалитеты для меню. С душой делаем паштеты, конфитюры, джемы, карамель, вяленые томаты. В прошлом году пошли дальше и запустили производство домашней ветчины, сыровяленой коппы, рыбного соуса гарум, дрожжей Кодзи и выпечки. Поэтому блюда всегда получаются как в лучших ресторанах, — продолжает Илья Солопов.

Пока ждали снятия запретов, придумали онлайн-проект — готовили блюда с блогерами в прямом эфире. Тогда о 7events узнало еще больше людей, многие из которых потом стали клиентами компании.

Команда с нетерпением ждала лета. Вернулись к работе в масках, с литрами антисептика, но счастливые от того, что снова занимаются любимым делом.

Ужины в МИДе и свадьба кришнаитов

Когда в 2021 снова появилась возможность проводить крупные мероприятия, 7events вышли на другой масштаб: начали сотрудничать с событиями больше 600 человек и брать больше необычных заказов.Тематический ужин для представительства МИДа? Легко! И вот уже три года компания организует там мероприятия с уклоном в сибирскую кухню.

Еще одна задача со звездочкой — свадьба кришнаитов. По условиям клиента кейтеринг самостоятельно готовил соевое мясо, лепешки — почти все меню разрабатывали с нуля.

Сейчас за плечами 7events больше тысячи мероприятий. Компания выросла. Состоялся переезд в новое пространство на 150 кв. м, сформирована команда из 13 человек, которые горят своим делом, доработано меню, оптимизирован процесс, чтобы работать в два раза быстрее и экономить заказчикам деньги. Не поменялось только одно — отношение к делу.

— К масштабным мероприятиям на 500 человек готовимся так же тщательно и трепетно, как к самой первой свадьбе на 15 гостей. Это то, чем мы гордимся, — подчеркивает Илья Солопов.

Из планов на ближайшее будущее — заявить о себе в Санкт-Петербурге. Запуск проекта запланирован уже на конец февраля. В Красноярске активно бронируются летние даты, а компания продолжает работать в том же режиме: организует фуршеты, банкеты, кофе-брейки, выездные бары с авторскими напитками и фуд-станции.

+7 (391) 297 9537

seven7events@mail.ru

7eventscatering.ru

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