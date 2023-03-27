«Наша работа — любовь»: как сестры-провизоры основали лучшее свадебное агентство Сибири

Анастасия Смирнова, соорганизатор Wedesthetique wedding agency — победителя Wedding Awards Siberia and Far East-2022 — рассказала, как живет агентство, создающее самые красивые свадьбы Сибири.

В 2022 красноярское агентство Wedesthetique wedding agency признали лучшим свадебным агентством Сибири и Дальнего Востока: они стали победителями Wedding Awards 2022 на региональном этапе, и теперь войдут в список участников федерального уровня. Анастасия Смирнова, соорганизатор свадебного агентства Wedesthetique wedding agency, рассказала «Деловому кварталу», чем и как живет агентство, создающее самые красивые свадьбы Сибири.

О создании Wedesthetique wedding agency

— Wedesthetique wedding agency — история, которую мы творим вместе со старшей сестрой, Таней Беляковой. Я выросла на американских фильмах 90-х по типу «Свадебного переполоха», и меня всегда вдохновляла работа свадебного организатора: казалось, это что-то абсолютно волшебное, но я не знала, как это применимо в нашем городе и даже стране. Я всегда говорила: «Вот бы так работать», на что Таня отвечала: «Настя, кто будет за такое платить? Это даже не потрогать». Но тема свадебного декора была более осязаема, и я начала заходить через это.

Когда мне сделали предложение в 2014, в городе было не больше трех агентств, но мне уже тогда казалось, что они хотят огромных денег, которые ты отдаешь ни за что. А когда прошла моя свадьба, я поняла, что практически не видела ее там, как и она мою свадьбу не увидела, потому что выполняла функции как минимум координатора. Тогда мы впервые подумали: «Наверное, что-то в свадебной организации все-таки есть». В том же году мы прилетели на первую конференцию по декору в Санкт-Петербурге, а потом продолжили работать как раньше — было непонятно, с чего и как начинать. Так прошел год, и мы поняли, что стабильная работа будет нас держать, поэтому в 2015 уволились из аптеки и стали работать над творческими проектами.

Мы понимали, что на реальной свадьбе тренироваться невозможно — никаких экспериментов на молодоженах, с ними мы не имеем права на ошибку!

В первый проект вложили 30 тысяч рублей: на все эти деньги закупили гортензий. Дальше были летние проекты, и мы использовали весь природный запас: чтобы получить как можно больше бесплатного материала, собирали цветы в полях и окрестностях. Долгое время мы не то что не зарабатывали, а делали свадьбы в убыток: вкладывали свои деньги, потому что всегда стремились «Даже если стоит 50 тысяч, должно выглядеть как минимум на 100».

Но самые большие вложения всегда были в учебу! Каждый год мы ездили на конференции и обучения — «Декор» в 2014-15, «Бизнес и творчество» — одна поездка обходилась минимум в 50 тысяч.

В 2016 дали объявление, что организуем свадьбу бесплатно, но с условием: декор и команда будут полностью нашими. Тогда к нам пришли Лена и Женя — абсолютно чудесные ребята! Помню, что невеста сильно хотела с нами поработать, а жених долго сопротивлялся, но в день свадьбы он сказал, что это было лучшее решение. И мы им безумно благодарны, потому что они доверились нам.

О самых дорогих свадьбах и минимальных бюджетах

— Мы любим удивлять и «выискивать на глубине», но для этого необязательно брифовать молодоженов несколько часов подряд: до определенного момента мы можем вообще не задавать вопросов про пару. Наши молодожены не всегда понимают, чего они хотят от свадьбы, но точно знают, что им нужно от жизни, из этого мы и выстраиваем опорные точки. А после начинается внутренняя работа, и это действительно некая магия.

Разумеется, есть классические визуальные приемы и правила, но чтобы создать не поверхностную историю, мы всегда отметаем в лучшем случае 15 первичных ассоциаций. Иногда люди хотят просто прийти и насладиться праздником, чтобы все было эстетично и красиво — придумывать ради придумки не имеет смысла.

Мы про свадьбы вне времени, в которых наслаждаешься всем, от визуала до ощущений. А потом пересматриваешь фотографии до самой старости, оставляешь их как некую семейную реликвию. Я считаю, что тратить деньги на праздники — сплошное удовольствие, и молодожены, которые к нам приходят, с этим согласны.

На сегодня наша самая дорогая свадьба — торжество за 10 млн, которое мы организовали в центральной части России. На самую дорогостоящую свадьбу в Красноярске молодожены потратили 5 млн, а в среднем наши проекты требуют примерно от 3 млн рублей. Входной порог начинается от 1,5 млн, и те, кто к нам приходят, об этом знают. Конечно, мы воплощаем проекты, которые могут стоить меньше — например, ужины, юбилеи, гендер-пати, но их мы берем, только если нам самим будет интересно, и мы сходимся по эстетике.

Но в подавляющем большинстве случаев дело не столько в бюджете: не найдя точек соприкосновения, мы расторгаем договор. В первую очередь мы уважаем себя как профессионалов, и если не можем донести какой-либо ценностный аспект нашей работы, то предпочитаем передать другим специалистам: если молодожены не смогут довериться, не получится той магии и идеальной картинки.

О зарплатах и дедлайнах

— У нас гонорар агентства всегда составляет 10% от бюджета. Сумма распределяется между организаторами, координаторами и сотрудниками сервисных позиций. Поэтому в конечном итоге заработная плата зависит от количества людей на проекте, но точно не менее восьми тысяч рублей на человека. В минимальном составе нас четверо, но таким количеством мы работаем в исключительных случаях, обычно команда включает от 10 до 20 человек. На одном из торжеств нас было больше, чем гостей: тогда в команде было практически 50 сотрудников.

Мы берем не больше одной-двух свадеб в месяц: физически и эмоционально невозможно вложиться в большее количество пар, ведь увеличивается не только бюджет, но и количество задач. Контролируется абсолютно каждый этап: режиссура, логистика, примерки и дегустации, монтаж, координация, размещение гостей, условия для команды, и, конечно, вся церемония.

Как правило, нас бронируют за девять-двенадцать месяцев до торжества, и это оптимальное время, которое позволит идеально совместить желаемую дату, подходящих специалистов и лучшую локацию. Но случилась в нашей практике и организация свадьбы за три недели, причем с нуля: молодожены пришли от другого агентства.

О влиянии 2022 на свадебную индустрию

— Кажется, будто сейчас люди меньше хотят кричать о своих событиях. Но они определенно не стали праздновать меньше — наоборот, в кризис люди хотят радоваться как никогда.

Разве что пришел тренд на камерные события: теперь предпочтут позвать не 100, а 20 человек, но это будут самые близкие. Многие стали относиться к окружению избирательнее и понимать, кто есть кто и кому кем приходится.

И возвращаются действительно семейные ценности: например, сейчас многие выбирают сделать подарок не только молодоженам, но и старшему поколению.

Кстати, уже не первый год свадьбам мира задает тон Москва, и сейчас все возвращается к натуральности. Мы готовы и ждем этого: давно мечтаем сделать свадьбу a la russe в современном прочтении. Мы видим ее как что-то очень тонкое, изысканное и необычное, что позволит отдать дань своим корням и своей природе.

О специфике свадеб Сибири и Красноярска

— Самая глобальная для нас специфика — удаленность, из-за которой мы не можем получить некоторые цветы более свежими, или использовать более тонкие сорта, они к нам даже не долетят.

В Красноярске очень мало площадок, но на самом деле и в Москве примерно так же: под конкретную задачу в итоге будут две-три локации.

Плюс здесь маленький выбор фотографов, видеографов и артистов, в этом плане даже на Урале уже можно разгуляться масштабнее.

Зато с кухней у нас точно проблем нет — в той же Москве попробуй отыскать такой кейтеринг, как наши!

Но главное: здесь люди любят работать и трудиться. Ни в одной столице не рвут и мечут так, как в Красноярске. Если ты договорился, то знаешь, что действительно договорился, и не понадобиться стоять над душой.

Но нет смысла отрицать — региональная проблема со вкусом действительно существует. Насмотренность сильно хромает, из-за чего много безвкусицы, и она себя же и порождает: всего побольше, да побогаче, и на все деньги, чтобы из космоса было видно. Мы же про тонкое и элегантное, и это сложный путь: до сих пор тех, кто готов окунуться в эстетичную историю, по региону не так много. Нам постоянно говорят: «Уезжайте в Москву», но мы очень любим Красноярск и хотим, чтобы в первую очередь в нашем регионе было красиво.

Здесь активная свадебная жизнь, много организаторов, и индустрия однозначно растет. Когда мы начинали, даже на той же Wedding Awards Siberia от Красноярска было скудное представительство. До 2023 никогда не случалось, чтобы от города поехала такая делегация — и столько забрала! Это огромная гордость, особенно когда понимаешь, что оценка адекватна, и финалисты абсолютно заслуженные.

О главной победе в Wedding Awards Siberia and Far East-2022

— Мы участвуем в Wedding Awards Siberia с самого начала: в первый год подались как декораторы и забрали «Лучший свадебный декор до 150 000 рублей», а после заявлялись уже в качестве агентства и получали «Лучший свадебный проект». С 2017 «Лучшее свадебное агентство» была целью, но оставалась заколдованной номинацией до этого года.

При этом в 2022 мы до последнего считали, что не будем участвовать, потому что будто завершили карьеру в 2021, и тогда же впервые пропустили премию.

Прием заявок на Wedding Awards Siberia-2022 открылся в сентябре, но мы подались только в последний день, в январе 2023: я поняла, что очень хочу участвовать — даже не победить, а просто присоединиться. Практически в слезах позвонила Тане: «Я чувствую, что нам надо участвовать, надо!». И тогда она впервые за год ответила: «Давай». Презентацию сделали буквально за несколько часов — раньше на это уходило не меньше двух недель. Мы впервые подались только в одну номинацию, и потом просто наслаждались самой церемонией — она была потрясающая!

А когда главный редактор Wedding Magazine, которая всегда объявляет лучшее агентство, назвала нас, я просто не поверила.

И до сих пор существую с этим ощущением праздника внутри! Но мы понимаем: даже если нас признали лучшими — мы такие только в конкретно взятый момент, а дальше надо снова работать, потому что как минимум ты должен быть лучше себя вчерашнего.

О главной ценности

— Наша главная ценность — любовь, в том числе к своему делу. Работу в аптеке мы тоже обожали: знали все препараты и механизмы их действия так, что многие не шли в поликлинику, а сразу приходили к нам. Но в какой-то момент все это начало раздражать, и дело было не в людях — изменились не они, а мое отношение к ним. Так работать нельзя, и мы ушли. Когда я была беременна, а Таня — в стадии переезда в Москву, это ощущение снова появилось, а мы не имеем права на такой посыл, ведь люди приходят доверить свое самое сокровенное событие. В деле с невестами, такими хрупкими и эмоциональными существами, по-другому никак — ты должен это только любить.

Стало понятно, что снова нужно уходить, и это был мощный надлом.