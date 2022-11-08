Наталья Левасюк: Мы сделали проект, который смог удивить event-рынок Красноярска

Креативное пространство One Way Loft открылось между двумя волнами пандемии, когда подобные проекты ставили на стоп.

Новое место на карте событий города выстрелило сразу. О том, что стоит за успешным проектом, беседуем с Натальей Левасюк, с основателем One Way Loft.

Наталья, расскажите, пожалуйста, как и когда пришла идея открыть лофт в Красноярске?

— Разгар пандемии. Локдаун. В это время у меня появляется возможность обдумать, как же мне реализовать свой творческий потенциал, который, по моим ощущениям, начал исчезать. Мой внушительный бэкграунд event-менеджера, хореографа-постановщика, дизайнера, рекламщика. Все это (и не только) привело меня к идее создать культовое место, которое способно вдохновлять. Место, где человек может реализоваться, расслабиться, получить новый опыт, знания, впечатления.

Какие опасения и даже страхи были на старте?

— Мне было страшно, потому что я понимала, что в начале пути придется рассчитывать только на себя и что я не справлюсь с нагрузкой. Были опасения, что идея не будет иметь финансового результата, ведь на тот момент мои знания в сфере бизнеса были минимальными. Каждый раз, когда я рассказывала об идее своего проекта, меня обрубали:

«Это не приживется на event-рынке Красноярска», «Ты не сможешь в одиночку справиться, тебе нужна большая команда, а она требует огромных инвестиций».

Сейчас интересно вспоминать, как много было причин, чтобы оставить эту идею.

Но я выбрала стратегию двигаться маленькими шагами, продолжать делать то, что я умею, и учиться тому, чего я еще не знаю. Хотя отдавала себе отчет, что может не получиться.

А были те, кто поддерживал?

— Мне повезло. В самом начале муж произнес одну фразу, которую я помню до сих пор:

Делай, даже если не получится — ты будешь знать, что попробовала».

Его слова меня сильно поддержали. Появилась стойкая уверенность: я смогу!

С какими сложностями пришлось столкнуться при реализации?

— Я сталкиваюсь с ними каждый день. Как и все предприниматели, начинающие и развивающие свое дело. Жизнь вообще состоит из сложностей, и если подумать, то сложно вставать утром и сложно вовремя ложиться спать. Но мне нравится их преодолевать. Через сложности я каждый день получаю новый опыт и знаю, что становлюсь сильнее.

Какие личностные качества помогают в этом преодолении — и вот он, успех?

Смелость, открытость, перфекционизм, гибкость мышления — вот составляющие моего успеха.

Когда мы только заходили на рынок, были настоящими первопроходцами, а это всегда большой риск и ответственность. Более того, я шла в это осознанно, чувствовала, что моя идея найдет отклик. Возможно, это прозвучит громко, но в людях я всегда вижу хорошее. Мне нравится видеть в человеке что-то уникальное и особенное, искать и находить индивидуальный подход к каждому. Возможно, именно это помогло мне открыть и раскрутить самый масштабный лофт в Красноярске.

Успех ― это везение или долгая и упорная работа над собой?

— Ни то, ни другое.

Я не сторонник крайностей. Для меня успех ― это этап.

Летом 2020, когда мне пришла идея открыть event-пространство, это был успех. Летом 2021 мы уже с размахом отмечали открытие One Way Loft ― это тоже был успех. Сентябрь 2022 ― в календаре лофта полная запись и ни одного свободного дня ― снова успех. Поэтому для меня это постоянное движение вперед.

Что для вас важно и есть ли у вас миссия в бизнесе?

— Для меня важно просыпаться утром и знать, зачем я это делаю. И я действительно это знаю, потому что

моя миссия ― помогать людям.

Каких побед нам ждать от вас в ближайшее время?

— Совсем недавно я попробовала себя в роли спикера, выступив на одном закрытом мероприятии с темой «Креатив, который продает». Это был интересный опыт. Хотя я выходила на сцену не первый раз, все равно с трудом справилась с волнением. Всерьез задумываюсь, чтобы развиваться в этом направлении.

Как любят шутить мои друзья, «когда Наталья загорается идеей, ее невозможно остановить».

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