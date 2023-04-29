Красноярский One Way Loft вошел в топ-100 лучших event-площадок страны

«Новая звезда на event-карте Сибири»: красноярскую лофт-локацию признали одним из лучших мест для проведения свадеб и организации событий.

Красноярское пространство One Way Loft стало одной из лучших локаций России-2023: лофт включили в рейтинг TOP100AWARDS.

Жюри премии определяет, какие локации страны лучше остальных подходят для проведения свадеб и различных ивентов. До включения в TOP100AWARDS лофт стал финалистом Wedding Awards Siberia 2022 в номинации «Лучшая свадебная площадка», а также отметился в шорт-листе номинации «Лучший проект для организаторов и молодоженов».

One Way Loft открылся летом 2021: его создательница Наталья Левасюк делилась с «Деловым кварталом» деталями об истории креативного пространства.

Участие в TOP100awards для нас стало первым выходом за границы нашего региона. Было волнительно идти на суд столичным экспертам, но при этом очень хотелось заявить о себе и рассказать о возможностях нашего города. В разговоре с организаторами премии услышала: «Для бизнеса участие в премиях создает условия, когда повышать стандарты, становиться лучше для своих клиентов — это такой же ключевой показатель, как рост прибыли!». Нашей команде очень близка эта мысль. Мы не намерены останавливаться — будем и дальше удивлять наших дорогих гостей, являться для них профессиональной опорой и поддержкой, углубляться в тонкости гостеприимства, вместе с партнерами и клиентами создавать крытые события для жителей и гостей города», — рассказала Наталья Левасюк «ДК».

Сибирским победителем жюри TOP100AWARDS выбрали парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск). Значительное количество позиций премии заняли локации Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Геленджика и Анапы.

Все площадки оценивались по комплексу критериев: инфраструктура, техническая оснащенность, сервис (кухня, кейтеринг, менджмент), и дополнительные возможности.

Кроме жюри федеральной премии, One Way Loft стал выбором и «Делового квартала»: в этом пространстве прошел мартовский ивент издания — Бизнес-девичник 2023.

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