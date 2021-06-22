Бизнес-пикник «Делового квартала» пройдет в стиле «Хочу во Францию»

Традиционное летнее офлайновой событие делового издания состоится 30 июня в альпийской деревне «Шамони». Бизнес-пикник – это способ провести время в приятной компании и завязать новые контакты.

Идея пикника – «Хочу во Францию». Гостей события ждет разнообразная программа:

Дегустационный ряд «Бон аппетит»;

Премьера фотопроекта «Визуализация» — 8 образов из французского кинематографа;

Суп-фантази под хруст французской булки;

Музыкальное шансон-ревю;

Специально созданная для бизнес-пикника игра «Нетворк-лайт»;

Инстаграм-сессии на фотолокациях;

Выездной мастер-класс по созданию коллективной фотолокации от «Поздеевки»;

Пленэр-пати «Все мы немного импрессионисты» от «Поздеевки»;

Розыгрыши и подарки;

Фирменный крюшон от Андрея Стельмах.

Все это – на фоне потрясающих красноярских закатов.

Для участия в бизнес-пикнике обязательно нужно зарегистрироваться: несмотря на то, что это – событие на свежем воздухе, количество гостей будет ограничено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.