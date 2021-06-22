Бизнес-пикник «Делового квартала» пройдет в стиле «Хочу во Францию»
Традиционное летнее офлайновой событие делового издания состоится 30 июня в альпийской деревне «Шамони». Бизнес-пикник – это способ провести время в приятной компании и завязать новые контакты.
Идея пикника – «Хочу во Францию». Гостей события ждет разнообразная программа:
- Дегустационный ряд «Бон аппетит»;
- Премьера фотопроекта «Визуализация» — 8 образов из французского кинематографа;
- Суп-фантази под хруст французской булки;
- Музыкальное шансон-ревю;
- Специально созданная для бизнес-пикника игра «Нетворк-лайт»;
- Инстаграм-сессии на фотолокациях;
- Выездной мастер-класс по созданию коллективной фотолокации от «Поздеевки»;
- Пленэр-пати «Все мы немного импрессионисты» от «Поздеевки»;
- Розыгрыши и подарки;
- Фирменный крюшон от Андрея Стельмах.
Все это – на фоне потрясающих красноярских закатов.
Для участия в бизнес-пикнике обязательно нужно зарегистрироваться: несмотря на то, что это – событие на свежем воздухе, количество гостей будет ограничено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.