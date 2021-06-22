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Бизнес-пикник «Делового квартала» пройдет в стиле «Хочу во Францию»

Бизнес-пикник «Делового квартала» пройдет в стиле «Хочу во Францию»
Иллюстрация: коллаж ДК

Традиционное летнее офлайновой событие делового издания состоится 30 июня в альпийской деревне «Шамони». Бизнес-пикник – это способ провести время в приятной компании и завязать новые контакты.

#НОВОСТИ

Идея пикника – «Хочу во Францию». Гостей события ждет разнообразная программа:

  • Дегустационный ряд «Бон аппетит»;
  • Премьера фотопроекта «Визуализация» — 8 образов из французского кинематографа;
  • Суп-фантази под хруст французской булки;
  • Музыкальное шансон-ревю;
  • Специально созданная для бизнес-пикника игра «Нетворк-лайт»;
  • Инстаграм-сессии на фотолокациях;
  • Выездной мастер-класс по созданию коллективной фотолокации от «Поздеевки»;
  • Пленэр-пати «Все мы немного импрессионисты» от «Поздеевки»;
  • Розыгрыши и подарки;
  • Фирменный крюшон от Андрея Стельмах.

Все это – на фоне потрясающих красноярских закатов.

Для участия в бизнес-пикнике обязательно нужно зарегистрироваться: несмотря на то, что это – событие на свежем воздухе, количество гостей будет ограничено в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

 

Автор: Наталья Кобец
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