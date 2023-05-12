В Красноярске на острове Татышев-парке возводят большой сценический комплекс

Сценический комплекс появится на восточной стороне острова Татышев. Это будет купол из алюминиевого сетчатого каркаса.

Под куполом будут располагаться сцена и трибуна. Ранее там была площадка с трибунами, на которых проводили различные массовые мероприятия.

​Для нас очень важно, что в проекте учтён ландшафт острова Татышев. Например, территория размещения локации до начала работ была открытая и свободная от растительности. Площадь сценического комплекса составляет порядка 1900 квадратных метров – это менее 0,5% процента от общей площади острова», – сообщил Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».

Строительство началось в сентябре прошлого года. На объекте работает ПСК «Краспромстрой». Сейчас подготовлена площадкв и основание сценического комплекса, частично смонтированы наружные электрические сети. Сейчас специалисты завершают сборку каркаса купола – он готов на 95%.

Уникальность купола в том, что у него точки опоры находятся только по периметру. Благодаря этому мы видим «парящие» 70 тонн. Подобные сетчатые ​​технологии применялись, к примеру, в московском парке «Зарядье» и в городе Дубае. Комплекс знаковый, такой можно будет увидеть только в Красноярске», – рассказал Павел Долгих, генеральный директор ПСК «Краспромстрой».

Остекление купола начнётся в июне. Затем на очереди монтаж освещения, архитектурной подсветки и внутреннего оборудования – подиума и технического помещения. Завершающим этапом станет установка трибун на 600 мест и озеленение территории вокруг сцены. По договору все работы нужно выполнить до октября 2023.

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