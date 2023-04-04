У «Татышев-парка» хотят отозвать право на велопрокат

Такое решение в свое время приняли антимонопольщики, но красноярская мэрия не согласилась с этим и пошла в суд.

Муниципальному учреждению «Татышев-парк» могут запретить заниматься велопрокатом на острове Татышев в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского Управления антимонопольной службы РФ.

Подобное решение поборники конкуренции вынесли еще летом 2022. Они усмотрели в действиях учредителя организации — мэрии Красноярска — нарушения законов об автономных учреждениях и о конкуренции.

Дело в том, что автономное учреждение может осуществлять только функции, прямо указанные в законе, а досуговая деятельность, к коей относится велопрокат, таковой не является.

К тому же, именно «Татышев-парк» сейчас решает, кому из предпринимателей позволить работать на острове, а кому нет. Это касается и велопрокатчиков. В результате, говорят в УАФС, количество частных прокатов спортинвентаря сократилось до пяти. Да и вообще, совмещение функций хозяйствующего субъекта и органа местного самоуправления противоречит антимонопольному законодательству.

Антимонопольщики предупредили мэрию, что подобное недопустимо и потребовали устранить выявленные нарушения. Однако чиновники не согласились с такой постановкой вопроса и пошли в Арбитражный суд Красноярского края. Тот же поддержал решение УФАС и оставил его в силе.

По сути, это означает, что теперь МАУ «Татышев-парк» должно лишиться права открывать собственные пункты велопроката и решать вопросы допуска на этот рынок на острове Татышев. Однако решение Арбитража может быть обжаловано в Третьем апелляционном суде, на что у чиновников есть месяц.

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