Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.03
77,24
82,37
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Предприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынка

Предприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынка
Иллюстрация: admkrsk.ru

В антимонопольную службу обратились сразу несколько компаний и пожаловались на проведение торгов с нарушением законодательства.

#НОВОСТИ
Документ размещен на сайте Красноярского УФАС.
Красноярское УФАС России уведомляет о поступлении жалобы группы лиц: ООО «Сибкрасполимер», ООО «Воспоминание А.Н.», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Сибпрофторг», ООО «Луч-2002», Исмаилова Фазила Захида оглы, Литвиновой Екатерины Валентиновны, Протасова Сергея Михайловича на действия организатора торгов – Департамента градостроительства Администрации г.Красноярска при проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий нежилой застройки г.Красноярска по ул. Шахтеров, — говорится в сообщении. 
На время разбирательств торги будут приостановлены.
 
Ранее DK.RU писал, что общая площадь территории, которую отдают под застройку, составляет 18 га. Там построят около 190 тыс. кв. м жилья для 6300 человек, дома могут быть не выше 25 этажей. На первых этажах нужно предусмотреть помещения под образовательные и социальные учреждения, в частности детсад (не менее 32 места), физкультурно-спортивный комплекс площадью 480 кв. м, молодежный центр на 200 кв.м. Кроме того, в жилом районе нужно построить школу вместимостью не менее 1100 человек и отдельно стоящий детсад на 240 воспитанников. Также в микрорайоне должен появиться тематический парк отдыха и развлечений. На реализацию проекта застройщику дадут 15 лет со дня заключения контракта.
 
Читайте также:
 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице БауманаВ Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.