Предприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынка
В антимонопольную службу обратились сразу несколько компаний и пожаловались на проведение торгов с нарушением законодательства.
Документ размещен на сайте Красноярского УФАС.
Красноярское УФАС России уведомляет о поступлении жалобы группы лиц: ООО «Сибкрасполимер», ООО «Воспоминание А.Н.», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Сибпрофторг», ООО «Луч-2002», Исмаилова Фазила Захида оглы, Литвиновой Екатерины Валентиновны, Протасова Сергея Михайловича на действия организатора торгов – Департамента градостроительства Администрации г.Красноярска при проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий нежилой застройки г.Красноярска по ул. Шахтеров, — говорится в сообщении.
На время разбирательств торги будут приостановлены.
Ранее DK.RU писал, что общая площадь территории, которую отдают под застройку, составляет 18 га. Там построят около 190 тыс. кв. м жилья для 6300 человек, дома могут быть не выше 25 этажей. На первых этажах нужно предусмотреть помещения под образовательные и социальные учреждения, в частности детсад (не менее 32 места), физкультурно-спортивный комплекс площадью 480 кв. м, молодежный центр на 200 кв.м. Кроме того, в жилом районе нужно построить школу вместимостью не менее 1100 человек и отдельно стоящий детсад на 240 воспитанников. Также в микрорайоне должен появиться тематический парк отдыха и развлечений. На реализацию проекта застройщику дадут 15 лет со дня заключения контракта.
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