Предприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынка

Красноярское УФАС России уведомляет о поступлении жалобы группы лиц: ООО «Сибкрасполимер», ООО «Воспоминание А.Н.», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Сибпрофторг», ООО «Луч-2002», Исмаилова Фазила Захида оглы, Литвиновой Екатерины Валентиновны, Протасова Сергея Михайловича на действия организатора торгов – Департамента градостроительства Администрации г.Красноярска при проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий нежилой застройки г.Красноярска по ул. Шахтеров, — говорится в сообщении.

На время разбирательств торги будут приостановлены.

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