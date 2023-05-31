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VII Всероссийский полумарафон пройдет 4 июня в Красноярске

VII Всероссийский полумарафон пройдет 4 июня в Красноярске
Иллюстрация: vk.com / ЗаБег

В 2023 точкой старта для всех участников станет остров Татышев.

#НОВОСТИ

4 июня станет одной из самых заметных дат для красноярских любителей спорта. В этот день пройдет VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Присоединиться к нему могут спортсмены любого уровня.

Традиционно участникам дают возможность выбрать из четырех дистанций: на 1, 5, 10 и 21,1 км.

В 2023 старт и финиш — на острове Татышев. Подробный маршрут можно изучить здесь.

Кроме личных рекордов каждый из участников вносит вклад буквально федерального уровня: каждый год в «ЗаБеге» одному из городов РФ присваивают звание Беговой столицы. В 2022 оно досталось Нижнему Новгороду.

Как выяснил «ДК», зачастую участниками массовых забегов становятся не только профессиональные спортсмены: это может быть и полноценным тимбилдингом. О том, как работает корпоративный спорт, мы рассказывали, например, здесь.

А в майском выпуске 2023 «Деловой квартал» запустил новую рубрику «Амабассадоры»: первыми героями стали красноярские предприниматели, для кого спорт уже давно стал неотъемлемой частью жизненного графика. Прочитать их истории можно здесь.

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Автор: Петр Савельев
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