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«Бизнес для здоровья»: вышел майский номер «Делового квартала»

«Бизнес для здоровья»: вышел майский номер «Делового квартала»
Иллюстрация: Коллаж ДК

Традиционно в мае журнал рассказывает о ситуации в частной медицине Красноярска.

#НОВОСТИ

Красноярская редакция издания «Деловой квартал» выпустила майский номер журнала, посвященный частной медицине.

Как и следует из тематики номера, центральным материалом его стал составленный редакцией рейтинг частных клиник Красноярска. Обсчет проводился по нескольким параметрам: штат врачей, повторные пациенты, онлайн-медицина и т.д.

Также в номере отчет с дискуссионного клуба, на котором обсуждались актуальные задачи, стоящие сегодня не только перед медицинским бизнесом, но и здравоохранением в целом.

Многие эксперты дискуссионного клуба обращали внимание на то, что больных становится все больше. В том числе среди молодых людей. Причина: образ жизни, который они ведут. Поэтому мы решили спросить красноярских предпринимателей, а как они заботятся о своем здоровье, ведь для бизнеса болеть — это непозволительная роскошь. Спойлер: абсолютных приверженцев ЗОЖ среди них почти не оказалось.

Важную роль в сохранении здоровья играет семья. Особенно психического и особенно в столь турбулентное время, как нынешнее. Как в такой ситуации строить и поддерживать внутрисемейные связи, говорили на уже на четвертом международном форуме «108+ родителей». Подробнее о нем в соответствующем материала журнала.

Также секретами продюсирования здоровых привычек поделилась компания Арбан — именно эти ценности она закладывает при проектировании жилых комплексов компании. Пример - ЖК "Барбарис", который украшает обложку номера.

Финалом стал материал, в котором «Деловой квартал» собрал лучшие террасы Красноярских ресторанов, где можно не просто поужинать (или пообедать), но и с удовольствием провести время.

Традиционно новый номер «Делового квартала» распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в ряде кафе и ресторанов Красноярска, а pdf-версию можно полистать здесь.

Автор: Петр Савельев
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