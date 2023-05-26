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В Красноярске впервые пройдет фестиваль уличной культуры

В Красноярске впервые пройдет фестиваль уличной культуры
Иллюстрация: freepik.com

Призовой фонд «СибUrban» — 375 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

Красноярские спортсмены-экстремалы смогут выйти на новый уровень: с 8 по 11 июня в городе проведут фестиваль уличной культуры «СибUrban». Он станет не только площадкой для мастер-классов, но в первую очередь соревнованием — для победителей и призеров приготовили 375 тыс. рублей.

Участниками могут стать спортсмены 14-35 лет. Продемонстрировать навыки можно будет в нескольких направлениях:

  • паркур,
  • роллерблейдинг,
  • трикинг,
  • чейз-таг,
  • скейтбординг,
  • батут,
  • BMX-фристайл.

Регистрация открыта до 6 июня.

Главной локацией «СибUrban» станет Центр экстремального спорта «Спортэкс» (Остров Отдыха, 6), но частично задействуют и площадки непосредственно в Красноярске. Например, в список точек включили Ярыгинскую набережную.

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Деньги пойдут на развитие их собственных бизнес-проектов в критически важных для страны отраслях.

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В этом году фестиваль пройдет традиционно в Шушенском. Даты проведения — с 6 по 9 июля. Организаторы назвали звездных исполнителей, которые выступят перед гостями.

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Автор: Петр Савельев
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