В Красноярске впервые пройдет фестиваль уличной культуры

Призовой фонд «СибUrban» — 375 тыс. рублей.

Красноярские спортсмены-экстремалы смогут выйти на новый уровень: с 8 по 11 июня в городе проведут фестиваль уличной культуры «СибUrban». Он станет не только площадкой для мастер-классов, но в первую очередь соревнованием — для победителей и призеров приготовили 375 тыс. рублей.

Участниками могут стать спортсмены 14-35 лет. Продемонстрировать навыки можно будет в нескольких направлениях:

паркур,

роллерблейдинг,

трикинг,

чейз-таг,

скейтбординг,

батут,

BMX-фристайл.

Регистрация открыта до 6 июня.

Главной локацией «СибUrban» станет Центр экстремального спорта «Спортэкс» (Остров Отдыха, 6), но частично задействуют и площадки непосредственно в Красноярске. Например, в список точек включили Ярыгинскую набережную.

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