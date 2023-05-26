1 млн могут получить студенты-предприниматели Красноярского края
Деньги пойдут на развитие их собственных бизнес-проектов в критически важных для страны отраслях.
26 мая открылся прием заявок на конкурс «Студенческий стартап»: совместного проекта Фонда содействия инновациям и министерства образования РФ. В итоге будут выбраны полторы тысячи победителей, которые получат по 1 млн рублей для реализации авторских инновационных проектов.
Эксперты будут рассматривать несколько направлений бизнес-проектов:
- цифровые технологии,
- медицина и технологии здоровьесбережения,
- химические технологии,
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
- биотехнологии,
- ресурсосберегающая энергетика,
- креативные индустрии.
Уточняется, что особенно внимательно будут изучены стартапы, связанные с критически важными для РФ отраслями. На 2023 к ним относят медицину, приборостроение, а также технологии в сфере импортозамещения.
Подать заявку можно до 5 июня 2023.
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