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1 млн могут получить студенты-предприниматели Красноярского края

1 млн могут получить студенты-предприниматели Красноярского края
Иллюстрация: freepik.com / tirachardz

Деньги пойдут на развитие их собственных бизнес-проектов в критически важных для страны отраслях.

#НОВОСТИ

26 мая открылся прием заявок на конкурс «Студенческий стартап»: совместного проекта Фонда содействия инновациям и министерства образования РФ. В итоге будут выбраны полторы тысячи победителей, которые получат по 1 млн рублей для реализации авторских инновационных проектов.

Эксперты будут рассматривать несколько направлений бизнес-проектов:

  • цифровые технологии,
  • медицина и технологии здоровьесбережения,
  • химические технологии,
  • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
  • биотехнологии, 
  • ресурсосберегающая энергетика,
  • креативные индустрии.

Уточняется, что особенно внимательно будут изучены стартапы, связанные с критически важными для РФ отраслями. На 2023 к ним относят медицину, приборостроение, а также технологии в сфере импортозамещения.

Подать заявку можно до 5 июня 2023.

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Автор: Петр Савельев
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