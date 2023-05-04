Красноярский цементный завод поддержал «Неделю карьеры»

Представители ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приняли участие в акции «Неделя карьеры», организованной СибГУ им. М.Ф. Решетнева для своих студентов и выпускников.

К профориентационному мероприятию присоединилось более сорока ведущих российских работодателей, включая Красноярский цемзавод.

На площадке научной библиотеки вуза команда предприятия, в которую вошли главный технолог, главный механик и руководитель корпоративного учебного центра, рассказала будущим молодым специалистам о холдинге «Сибирский цемент» и его красноярском производственном активе, основных подразделениях предприятия, этапах технологического процесса по выпуску цемента. Для наглядности представители ООО «Красноярский цемент» привезли с собой образцы известняка и клинкера — полуфабриката цемента, колбы с сырьем и шламом. Студенты в ходе презентации могли подержать демоматериалы в руках, изучить их поближе. На примерах макетов шаровой мельницы и глиноболтушки ребятам показали, как выглядит и работает оборудование в цехах «Сырьевой» и «Помол».

Кроме того, учащихся вуза проинформировали о возможности прохождения практики на заводе, о вакансиях, преимуществах работы в холдинге «Сибирский цемент», социальных гарантиях и развитой корпоративной культуре.

В завершение мероприятия студенты обратились к специалистам «Красноярского цемента» с детальными вопросами. Например, химики — выпускники СибГУ текущего года прежде всего решили узнать о том, как после окончания вуза устроиться на работу в заводскую лабораторию.