Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.04
82,39
90,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Театральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в Красноярске

Театральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в Красноярске
Иллюстрация: riavrn.ru

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив Театральная школа Табакова продолжает проводить прослушивания по всей России.

#НОВОСТИ

Владимир Машков, худрук, народный артист и педагоги школы, которые являются действующими артистами театра О. Табакова, отправляются на поиски молодых талантов и проводят прослушивания.

Отобранные комиссией таланты будут приглашены в Москву для участия в финальном конкурсе, по результатам которого 24 абитуриента станут студентами школы Табакова и будут обучаться у ведущих артистов России на безвозмездной.

Справка

Театральная школа Табакова — единственное учебное заведение с уникальной образовательной программой: студенты, поступившие после 9…10 класса и 1 курса вузов, получают диплом о высшем образовании по специальности «Артист драматического театра и кино». Все студенты Театральной школы с первого курса задействованы в спектаклях на одной сцене с действующими артистами Театра Табакова.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублейПод памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
  • В Красноярске выставили на торги здания и участок на улице РейдовойВ Красноярске выставили на торги здания и участок на улице Рейдовой
  • Стало известно о местонахождении Артема Усса в РоссииСтало известно о местонахождении Артема Усса в России
  • В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеровВ Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров
  • Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.