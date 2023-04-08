Театральная школа Олега Табакова продолжает набор талантов в Красноярске

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив Театральная школа Табакова продолжает проводить прослушивания по всей России.

Владимир Машков, худрук, народный артист и педагоги школы, которые являются действующими артистами театра О. Табакова, отправляются на поиски молодых талантов и проводят прослушивания.

Отобранные комиссией таланты будут приглашены в Москву для участия в финальном конкурсе, по результатам которого 24 абитуриента станут студентами школы Табакова и будут обучаться у ведущих артистов России на безвозмездной.

Справка

Театральная школа Табакова — единственное учебное заведение с уникальной образовательной программой: студенты, поступившие после 9…10 класса и 1 курса вузов, получают диплом о высшем образовании по специальности «Артист драматического театра и кино». Все студенты Театральной школы с первого курса задействованы в спектаклях на одной сцене с действующими артистами Театра Табакова.

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