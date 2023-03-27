Ведущая премии «Человек года» запустила авторский проект «НаСтоящие»

Первым гостем Елены Бердниковой станет ведущий актер театра Пушкина Георгий Дмитриев: встреча с ним пройдет 1 апреля.

Красноярская ведущая, event-эксперт «Делового квартала» Елена Бердникова с 1 апреля 2023 запустит собственный проект «НаСтоящие» — цикл творческих встреч с известными персонами города.

Самые интересные люди Красноярска без „масок и купюр“ ответят на неожиданные вопросы ведущей и проявят все свои таланты», — описывает свой проект Елена Бердникова.

Гостем первой встречи станет Георгий Дмитриев — артист Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

В программе вечера анонсированы интервью с актером, интерактивное погружение в его образ жизни, а также «Оптимистичный концерт» и фуршет.

Творческая встреча с Георгием Дмитриевым пройдет в центре деловых связей «Магистраль» (ул. Лесная, 333) 1 апреля. Начало запланировано на 17:00. На момент публикации стоимость билета составляет 3 тысячи рублей, количество доступных мест ограничено.

В феврале 2023 ведущая и сценарист красноярских событий выпустила книгу «Праздник по молекулам» — учебное пособие, в котором Елена Бердникова сконцентрировала авторские методики организации и ведения мероприятий.

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