«Азартная штучка!» — тест-драйв деловой игры «Человек года»

Команда «Делового квартала» разработала и провела первую деловую игру издания — «Человек года: технология победы». Рассказываем, как это было.

Деловая игра состоялась в креативном пространстве One Way Loft и собрала более 30 участников — партнеров, экспертов, номинантов и победителей премии «Человек года».

Пять команд прошли три этапа: «Эксперт», «Партнер» и «Номинант».

Бросая кости команды получали «подарки судьбы» и черные метки от «сил зла», проходили испытания, состязаясь в самопрезентации, составлении профайла компании и поиске креативных идей для локаций на событии.

Мне часто задают вопросы: как стать экспертом премии, номинантом, победителем? Или: как ярко и эффективно представить компанию на площадке «Человека года», став партнером события? Чтобы ответить на эти вопросы не скучно, и сразу же прокачать навыки, мы решили создать игру, которая бы в развлекательной, легкой форме позволила примерить на себя разные роли и статусы участия в премии. Получилась азартная штучка! Вы бы видели, как завелись наши предприниматели, как стремились к победе!» — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала» в Красноярске.

Разработкой игры, помимо Юлии Чанчиковой, занимались продюсеры Анна Аульченко и Ольга Абанцева.

Фирменную упаковку разработал дизайнер Вячеслав Чанчиков. Трекерами команд стали Светлана Ковалева, коммерческий директор издания, Елена Бердникова, ведущая, ивентор, Инна Коротких, директор ивент-компании «Инкор» и София Дунай, продюсер. Все они имеют самое непосредственное отношение к организации премии и их советы помогли командам справиться со сложными заданиями.

Партнером события выступила компания Seabass Group, организовавшая изысканный кейтеринг для подкрепления сил азартных участников. Красочные карты, токены и фишки отпечатала компания КПД. К слову, основатель печатного центра Андрей Малюгин стал победителем в номинации «Топ-менеджер года» премии «Человек года-2022».

Помимо игры участникам были представлены новинки дистрибуции издания.

Мы постоянно придумываем новые форматы взаимодействия с партнерами, а также увеличиваем возможность представленности нашего издания на важных для бизнеса площадках. Так, в 2023 журнал распространяется на премиальных клиентских локациях банков, в деловых и VIP-зонах аэропорта, увеличено присутствие в структурах власти», — отметила Светлана Ковалева.

По словам Юлии Чанчиковой, деловая игра станет фишкой 2023 и будет проводиться в течение года в рамках мероприятий, посвященных премии «Человек года».

Яркие моменты игры