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Вышла полная видеоверсия премии «Человек года-2022»

Вышла полная видеоверсия премии «Человек года-2022»
Иллюстрация: ДК

Ежегодно издание «Деловой квартал» не только проводит премию «Человек года», но и выпускает полную видеоверсию события.

#НОВОСТИ

По словам организаторов, в этом году церемония была насыщена креативными решениями. Это и видеопрезентации номинаций, и оригинальные выносы конвертов с именами победителей, и музыкальные номера, созданные для премии. Каждый год меняется пара ведущих. В 2022 церемонию вели Георгий Дмитриев, артист театра имени Пушкина и Елена Бердникова, организатор деловых событий.

Режиссером события уже седьмой раз выступил Петр Серов, директор агентства стратегических событий Good Story. Генеральным продюсером стала Инна Коротких — руководитель агентства деловых событий «Инкор». Креативным продюссингом и PR-сопровождением занималась Ольга Абанцева, сооснователь БФ «Добро24.ру». SMM-группа — Дарья Бадак и Ольга Яркина. Видеоупаковка полностью выполнялась компанией LAZAREV Production.

Из года в год церемония становится все более зрелищной и, наверное, пиковым в плане зрелищности был 2021 год, когда космическая тема вдохновила нас на сложносочиненные номера с гимнастами на полотнах, паркуром и пиксельным шоу. В этом году мы посчитали помпезный антураж неуместным. Мы хотели праздничности, легкости, юмора и искренности.  Считаю, что нам это удалось, — говорит Юлия Чанчикова, издатель «Делового квартала».

  

Автор: Петр Савельев
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