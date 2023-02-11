Учимся интересно: в Красноярске состоится фестиваль «ИграриУм»

Завтра в галерее «Енисей» состоится фестиваль интеллектуального досуга «ИграриУм», посвященный недавнему Дню науки.

По словам организаторов это увлекательно-полезное событие для детей от 5 до 11 лет и их родителей. Фестиваль объединяет научное и творческое, построен по принципу развития в игре. Математика и логика, английский язык, творчество, музыка и театр, спорт – в любом из этих направлений можно проявить себя и открыть в новые способности.

В программе заявлено несколько интерактивных площадок, среди которых «Я – стилист», «Танцующие хулиганы», «Математические фокусы», пластилинография «Рыбка желаний» и многое другое.

Идеологом и организатором фестиваля выступает сеть образовательных центов «Умка» — лидер на рынке частного детского образования.

Об «ИграриУме» рассказывает Татьяна Андреева, основатель и генеральный директор «Умки»:

Мы хотим, чтобы наши дети стали настоящими творцами и умели мыслить нестандартно, широко и умели доводить свои идеи до реализации. Для этого им точно нужно уметь выбирать, занимать себя, видеть большое разнообразие и чувствовать, где их таланты и в чем способности».

Прийти и погрузиться в мир умных игр можно с 10 до 14 часов. Семьи с ребятами от 5 до 11 лет получат максимальную подзарядку для мозгов и фантазии, а также инструменты для учебы с интересом, повысят мотивацию изучать предметы.

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