Заполярный университет Норильска нацелился на российское лидерство

В вузе планируют стать основным поставщиком образовательных программ, ориентированных на нужды реального бизнеса.

Заполярный государственный университет намерен стать одним из лидеров российского образования, в части подготовки кадров для промышленных предприятий. Об этом DK.RU рассказал ректор вуза Евгений Голубев.

Мы ставим для себя целью стать центром выработки методических решений в образовании — и по компетенциям, и по практикоориентированному подходу», — сказал он.

Уверенность Голубева в реализуемости этих планов базируется на том, что университет давно и прочно сотрудничает с одним из крупнейших предприятий России — «Норникелем» (собственно, он и строился как кузница кадров для норильского комбината).

Вместе с компанией нами разработаны профили компетенций по ряду специальностей. При их составлении учтены не только задачи, стоящие перед металлургами, но и современные педагогические практики. Причем, эти профили постоянно меняются, в зависимости от актуальных тенденций и трендов», — говорит ректор ЗГУ.

Ожидается, что возможность получения образования, которое соответствует требованиям одного из лидеров мировой металлургии, привлечет в Норильск студентов и из других регионов. Тем более, что в скором времени ЗГУ обзаведется собственным кампусом с общежитием.

Мы уже сейчас начинаем прощупывать почву в других территориях и видим интерес с той стороны. Просто теперь нужно объяснить, что это не просто высшее образование, а со знаком качества „Норникеля“. Плюс подкрепленное реальным участием в жизни предприятия», — рассказывает Голубев.

Дело в том, что студенты Заполярного имеют возможность пройти практику на предприятиях «Норникеля», которая включает в себя знакомство с реалиями производства, совместные с компанией аттестации и много другое. Да и в целом, сама модель образования, реализуемая в вузе, строится на базе включения студента в проектную деятельность.

Работая над реальными проектами, студенты сталкиваются со своими дефицитами, через заполнение которых, они добирают компетенций. Это повышает их мотивацию и степень усвоения материала», — говорит Евгений Голубев.

Практикоориентированный подход в последнее время получает все больше сторонников не только в среде образования, но и науки в целом. Это объясняется тем, что, как считает министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец, без этого цели импортозамещения и формирования технологического суверинетета, стоящие перед страной и регионами, не достижимы.

Мы сейчас находимся на некотором сломе и нужно пересматриваем отношение к науке с позиций эффектов для экономики. Нужны исследования, которые были бы максимально ориентированными на практику — на создание технологий, которые стали бы частью экономики и драйверами ее развития», — заявила министр во время круглого стола «Региональные институты развития науки как драйвер роста кадрового потенциала региона», походившего в рамках КЭФ-2023.

Также Гарнец подчеркнула, что рамках реализации этого подхода необходимо выстраивать кооперацию с реальным сектором и с конкретными предприятиями. В этом смысле, Заполярному государственному университету тоже есть, чем поделиться со своими коллегами.

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