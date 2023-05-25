Стали известны хедлайнеры фестиваля «МИР Сибири»

В этом году фестиваль пройдет традиционно в Шушенском. Даты проведения — с 6 по 9 июля. Организаторы назвали звездных исполнителей, которые выступят перед гостями.

Это Эндрю Дональдс, музыкант и вокалист, известный по работе в коллективе Enigma, певица из Грузии Меги Гогитидзе. Девушке удаётся совмещать этнику, джаз, электронику, рок, читает рэп на грузинском.

В пятницу, 7 июля, перед зрителями совместно с «Этносферой» выступит исполнитель русского фольклора, председатель жюри этномузыкального конкурса «МИРа Сибири» Сергей Старостин. Музыканты представят народную музыку в новом формате. В тот же день выступит сербский трубач Марко Маркович и его коллектив Brass Band.

На следующий день зрителей ждет встреча с российской фолк-группой Hodíla Ízba. Они познакомят гостей фестиваля с древними славянскими обрядами, традиционными распевами и духовными стихами. Еще одна того вечера DJ Gondi — диджей, певица и продюсер из Иерусалима.

Сибирские артисты Радик Тюлюш, Алексей Ховалыг, Долгармаа Хомушку сыграют вместе с диджеем Дамиром Алибакиевым в составе нового коллектива «Ала-Тей» в воскресенье, 9 июля. Под занавес фестиваля выступит певица из Габона и бывшая участница Les Amazones d'Afrique Памелы Баджого.

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