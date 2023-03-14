Александра Розенбаума госпитализировали в красноярскую БСМП
Накануне во время гастролей певцу стало плохо, у него заболела нога. После этого Александра Розенбаума доставили в БСМП. Там у него диагностировали тромб и сделали операцию.
Информация об этом появилась в некоторых СМИ и Telegram-каналах. Сегодня днем певец вышел на связь со своими поклонниками в соцсетях.
Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!» — написал артист.
Накануне DK.RU рассказывал, что в выходные Александр Розенбаум побывал в туберкулезной больнице ГУФСИН, где дал концерт для заключенных и сотрудников. Розенбуму, как бывшему врачу, также провели экскурсию по больнице, среди которых соляная комната и аромастудия. А вчера он дал сольный концерт в Красноярске.
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