Александра Розенбаума госпитализировали в красноярскую БСМП

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Накануне во время гастролей певцу стало плохо, у него заболела нога. После этого Александра Розенбаума доставили в БСМП. Там у него диагностировали тромб и сделали операцию.