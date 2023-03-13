Александр Розенбаум дал концерт в одной из колоний Красноярска
Народный артист приехал в Красноярск и спел для осужденных и сотрудников ГУФСИН.
Александр Розенбаум начал свой концерт в туберкулезной больнице ГУФСИН криминальной песней про шпану на Лиговке, — сообщает 7 канал.
Певец поздравил работников пенитенциарной системы с профессиональным праздником.
В этот день я желаю всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы мира и здоровья! Желаю достигнуть того уровня профессионального развития, к которому вы все стремитесь! С праздником вас!» – цитируют Розенбаума Gornovosti.
Розенбуму, как бывшему врачу, провели экскурсию по больнице, среди которых соляная комната и аромастудия.
В рамках тура по колониям известный певец также посетил красноярское СИЗО №1.
Я пишу песни для всех, и, если человек не может по объективным причинам посетить мой концерт, значит, я приеду к нему. Искусство не может быть запрещено, оно для всех и каждого», — сказал Александр Розенбаум.
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