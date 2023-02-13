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Главу Емельяновского района приговорили к четырем годам колонии

Главу Емельяновского района приговорили к четырем годам колонии
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу о халатности и превышении должностных полномочий Натальей Ганиной, экс-главе Емельяновского района.

#НОВОСТИ
Следователи установили, что администрация района выдала строительной компании земельный участок и разрешение на строительство образовательного учреждения в поселке Зеледеево. Застройщик отступил от проектной документации, нарушил строительные нормы и правила. Впоследствии это привело к деформации здания и не соблюдению противопожарных требований. В школе также не было централизованного водоотведения.
 
В декабре 2019 Наталья Ганина, зная про все нарушения, заключила с застройщиком муниципальный контракт на выкуп здания и подписала акт приема-передачи. При этом не была проведена обязательная экспертиза приобретаемого имущества. Застройщику после подписания всех документов перечислили более 135 млн рублей. В основном это были средства краевого бюджета. По данным прокуратуры, фактически стоимость построенного здания не превышала 55 млн рублей.
 
Кроме того, Наталья Ганина должна была отремонтировать квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства на это были, однако ничего сделано не было. Тем не менее администрация предоставила помещения детям-сиротам, как пригодные для проживания в социальный наем.
 
Экс-главу района приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Подсудимая была взята под стражу в зале суда. Свою вину она не признала. У нее есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.
 
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Автор: Петр Савельев
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