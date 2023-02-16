В Красноярске будут судить двух лже-минеров школ в четырех городах России

В конце 2021 — начале 2022 они рассылали письма в различные социальные учреждения, сообщая о то, что те якобы заминированы.

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух молодых людей, рассылавших электронные письма с сообщениями о минировании школ, детсадов и других социальных учреждений, которые впоследствии оказывались ложными. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Обвиняемым по 18 лет. Как выяснили следователи, в первый раз на это преступление они решились в декабре 2021. Пообщавшись с неустановленными лицами в мессенджере, они разослали сообщения о минировании соцучреждений в муниципальные организации и МЧС. После этого один из них решил продолжить и в январе 2022 провел еще одну «атаку», которой подверглись организации не только Красноярска, но и Иваново, Тольятти и Тюмени.

В ходе расследование одному из фигурантов предъявлено обвинение в 10 эпизодах, а другому — в одном.

Сейчас дело, позбужденное по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое могут получить лже-террористы — восемь лет лишения свободы.

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