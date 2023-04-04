Где провести Выпускной` 2023 в Красноярске?

Рассказываем, где можно ярко, комфортно и стильно отметить окончание школы.

Школьный выпускной — праздник, к которому идешь одиннадцать лет. И дети, и родители, и учителя его действительно заслуживают. Почему бы не отметить его в особой атмосфере, где можно расслабиться, вспомнить все хорошее и смешное, что было за эти годы, от души поблагодарить близких? «Онегин LOFT» — именно такое место в Красноярске. Здесь можно собраться компанией друзей и отлично провести время. Что же важно при выборе площадки для школьного выпускного?

Место и концепция заведения

Лофт — это стильное современное пространство, с промышленными элементами в интерьере. Полная противоположность роскошной, изысканной и торжественной классике.

Изначально за рубежом лофтом называли приспособленные под жилье пустующие заводские цеха. Сегодня в эстетике лофта оформляют квартиры, рестораны, магазины, арт-пространства. Кирпичная кладка, металл, трубы под потолком, интересная фурнитура, потертости — все это создает особую неформальную атмосферу «для своих». При всей внешней якобы небрежности интерьера и необработанности поверхностей для создания пространства в стиле лофт дизайнеры используют качественные дорогие материалы, тщательно подбирают детали и интересные элементы. Благодаря этому и достигается вау-эффект, когда помещение выглядит современным и стильным.

«Онегин LOFT» — идеальное место для проведения молодежных вечеринок, где ожидается большая компания друзей. Если говорить о выпускном, то в такой атмосфере могут собраться один-два класса вместе с родителями и любимыми учителями. Здесь можно провести мероприятие любого формата: концерт, стендап-выступления, спектакль, модный показ, выставку.

Размещение с комфортом

«Онегин LOFT» находится в ресторанном холдинге, который располагается в историческом центре города. В теплый летний вечер праздник вчерашним школьникам дополнят прогулки по Театральной площади и набережной.

В просторном зале, если это традиционный банкет, можно разместить до 120 человек. Если организаторы мероприятия предпочли формат фуршета — до 150. Особенности интерьера лофта — шикарные окна в пол. Оформление зала позволяет креативно подойти к дизайну пространства. Здесь, например, можно разместить свои фотолокации. Фишка заведения — настоящий «Харлей», с которым можно сфотографироваться.

В лофте уместно провести не только выпускной или молодежную вечеринку. Возрастных ограничений нет. Он подходит под любое мероприятие, которое хочется провести неформально: свадьба, день рождения, бизнес-событие, корпоратив и даже гендер-пати — праздник, на котором узнают пол будущего малыша.

Технические возможности

Площадь помещения составляет 280 квадратных метров. Здесь высокие потолки, панорамные окна, стены с открытой кирпичной кладкой, собственная терраса и приглушенное освещение. Пространство легко трансформировать под любую задачу. В лофте есть сцена, если нужно, можно сделать подиум, зрительный зал. Техническое оснащение позволяет проводить мероприятия с самыми строгими требованиями к звуку. Также есть возможность подготовить визуальное сопровождение мероприятия. Если для проведения праздника вы приглашаете специалистов, они высоко оценят то, как оборудован лофт. Если вы пока затрудняетесь с выбором профессионалов, которые помогут организовать ваше мероприятие, команда ресторанного холдинга порекомендует надежных и востребованных ведущих, диджеев, сценаристов.

При этом каждый праздник станет индивидуальным и запоминающимся.

Банкетное меню

Вкусы молодежи могут отличаться от предпочтений взрослых людей. То, что с удовольствием будут есть родители, могут не оценить восемнадцатилетние юноши и девушки. Но опытные повара помогут составить праздничное меню с учетом интересов вчерашних школьников. Если необходимо, чтобы блюда соответствовали какой-то определенной концепции, то команда ресторанного холдинга готова на гастрономические эксперименты. Вдруг молодежь захочет провести вечеринку в стиле какого-то фильма, сериала или популярного шоу?

Вам также подскажут, сколько чего потребуется, чтобы накормить большую компанию на 100 персон, учитывая разные предпочтения. Средний чек банкета на выпускной вечер составляет 3500 рублей, без алкоголя.

Станьте первыми

Зал открылся недавно, в ноябре прошлого года. Пространство пока новое, и у организаторов праздников еще есть возможность удивить гостей. Проводя здесь выпускной-2023, вы точно будете в числе первых, кто так креативно и атмосферно прощается со школой.

Что касается стоимости: аренда помещения в пятницу и субботу составит 100 тыс. рублей. С воскресенья по четверг — 85 тыс. Выпускникам и их родителям предлагают арендовать зал на двенадцать часов — с полудня и до полуночи, а если праздник затянется, то его можно будет и продлить.

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