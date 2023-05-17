Магазин-коллаборация «Гусь» приземлился на Южном берегу Красноярска

Первая точка существует на рынке города почти два с половиной года. Теперь появилась вторая.

В Красноярске открылся второй магазин крафтовых продуктов «Гусь». Он расположился в мкрн «Южный берег» на ул. Навигационная, 5.

Первый «Гусь» появился в городе в ноябре 2020. Как рассказал DK.RU идеолог проекта Андрей Болсуновский, основная его задача — объединить малые крафтовые производства продуктов, дав им возможность работать на одной площадке, предлагая свою продукцию более широкой аудитории.

Такие производители, как правило, не могут себе позволить построить и развивать широкую систему сбыта. Меж тем в Красноярске достаточно покупателей, заинтересованных в их продукции», — говорит предприниматель.

Первый «Гусь» объединил под одной крышей «Рыбу Пила» Светланы Буриченко, «Формулу хлеба» Натальи Трущелевой и, собственно, «Козу-Дерезу» Болсуновского. Чуть позже там начали продавать мясные деликатесы от «Культа колбас». Первые трое представлены и во втором магазине проекта. Поставками же мясной продукции сюда займется красноярская компания «Деловая колбаса» (не путать с одноименной кемеровской организацией) — это торговое предприятие, которое закупает продукцию у местных крафтовых производителей (в том числи и у «Культа колбас»).

Наши производители крафтовой мясной продукции по отдельности не могут обеспечить такой объем поставок, чтобы закрыть потребности целого отдела. Поэтому мы и решили взять в коллаборацию „Деловую колбасу“, у которой эти объемы достаточны», — рассказал Болсуновский.

Объем инвестиций в открытие нового «Гуся» составил порядка 1 млн рублей. Эти деньги пошли на ремонт и оформление помещения. Плюс покупка оборудования, которое каждый участник концессии закупал самостоятельно.

У нас не стояло цели привести все отделы магазина к единому внешнему виду — это крайне сложно и дорого, поскольку все товары разные и оборудование, которое для них нужно, тоже различается», — отмечает Болсуновский.

Также он подчеркивает, что хоть и является учредителем компании, но лишь юридически — де-факто права и обязанности в отношении работы и обслуживания магазина распределены поровну между всеми четырьмя партнерами.

О сроках окупаемость Болсуновский говорит осторожно, поскольку у каждого партнера они могут быть свои.

По моим оценкам, наш первый магазин окупился за два месяца после открытия», — говорит он.

В планах участников проекта открыть еще один подобный магазин-коллаборацию в Красноярске. Где именно и когда — пока не ясно. Вопрос будет решаться осенью этого года. Меж тем Болсуновский отмечает, что он будет больше второго (в нем примерно 100 м2), и компания готова рассмотреть возможность сотрудничества с новыми партнерами из числа производителей крафтовых продуктов.

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