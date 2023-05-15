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«Формула хлеба» в Красноярске прирастет кафе

Рендер из дизайн-проекта обновленной "Формулы хлеба"
Рендер из дизайн-проекта обновленной "Формулы хлеба". Иллюстрация: Наталья Трущелева

В новом заведении можно будет выпить чай или кофе с продукцией компании, а также попробовать патэ.

#НОВОСТИ

При магазине «Формула хлеба», что на пр. Мира, 81а в Красноярске, откроется кафе. Об этом DK.RU рассказала основатель компании Наталья Трущелева. Сейчас помещение по означенному адресу закрыто на реконструкцию.

Это было первое место, где мы начали печь и продавать наш хлеб. И оно давно требовало ремонта. Помимо этого мы решили также обновить формат», — говорит Наталья Трущелева.

После реконструкции магазин «Формула хлеба», по сути, превратиться в кафе, в котором можно будет не только купить продукцию компании, но и выпить чай или кофе с небольшими закусками собственного производства. Но главной фишкой заведения станет патэ — паштет, запеченный в хлебной корке. По словам Наталья Трущелевой, сейчас подобную закуску в Красноярске не подают нигде.

«Формула хлеба» в Красноярске прирастет кафе 1

Будет у кафе и летняя веранда, где обустроят небольшую сцену для живых выступлений музыкантов. Также здесь планирует установить оборудование для показа фильмов.

Называться новое заведение будет «Хлебное место в «Формуле хлеба». Со слов Натальи Трущелевой, на реконструкцию будет потрачено порядка 3-4 млн рублей. Завершить все работы и, соответственно, открыться планируют в конце июня этого года.

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Сбер проанализировал состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга. Наиболее быстрорастущий сегмент по всей стране — доставка еды.

 

Автор: Петр Савельев
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