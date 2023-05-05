«Рыба Пила»: курс на сервис

Новая экономическая реальность, наступившая в 2022, заставила сеть магазинов «Рыба Пила» пересмотреть свои подходы к работе, сконцентрировавшись на качестве бизнес-процессов и сервисе.

Первый магазин морепродуктов и вина «Рыба Пила» открылся в Красноярске в октябре 2019. Светлана Буриченко, основатель компании, тогда поставила перед собой цель дать красноярцам возможность питаться по-настоящему качественной рыбой.

Долгое время в городе сложно было купить действительно хорошие морепродукты. То, что предлагалось, было весьма среднего качества или продавалось по сильно завышенной цене. Спрос на такой продукт в Красноярске есть, и высокий, но редко кто из предпринимателей готов заморачиваться и привозить каждый раз только что выловленное — это трудозатратно логистически», — вспоминает Светлана Буриченко.

За три с небольшим года магазин вырос до сети с собственным производством. Но весна 2022 внесла свои коррективы и в жизнь «Рыбы Пила». Курсовые колебания, повышение стоимости логистики и многое другое привели к тому, что, как вспоминает Буриченко, порой стоимость продукции на входе в розницу была выше цены закупа. Пришлось заняться себестоимостью.

Ключевой целью было то, что нужно сократить все возможные издержки, но так, чтобы не пострадало качество», — говорит Буриченко.

Выход нашли в бережливом производстве. Через эту философию компания пропустила все свои процессы — от операционных до технологических. Их тотальная ревизия показала, что немалая часть выполняемой работы не приносит должного результата, а местами и вовсе приводит к повышенным издержкам, которые в конце концов ложатся рублем в себестоимость.

Выяснив это, в «Рыба Пила» занялись оптимизацией этих процессов. Где-то убрали ненужные функции, где-то пересмотрели работу с поставщиками, где-то перераспределили обязанности. В итоге удалось повысить производительность практически по всем участкам.

Например, если раньше разбирать рыбу для нашей „слабосолки“ нужно было шесть часов вчетвером, то теперь на это уходит пять часов, и нужны лишь трое. Т. е. производительность по человеко-часам выросла в полтора раза. И так произошло практически по всем производственным процессам, что позволило нам не повышать цену так, как диктовал рынок», — рассказывает Светлана Буриченко.

Пересмотрев и оптимизировав технологические процессы, «Рыба Пила» смогла решить и еще одну задачу — минимизировать количество жалоб на качество продукции, которые нет-нет да появлялись. Но тут вскрылась другая напасть — жалобы на работу персонала.

Ключевое звено в нашем сегменте — это продавцы. Их задача — быть активными. Поскольку у нас в ассортименте есть продукты, которые большинству малознакомы, нужно рассказывать покупателю о них и способах их приготовления», — говорит основательница «Рыба Пила».

Как пример Буриченко приводит скумбрию:

Дело в том, что обычно в Красноярск эту рыбу привозят с Дальнего Востока. Да, она хорошая, но мы нашли возможность завозить ее с Фарерских островов — это совершенно другой вкус и качество. Собственно, поэтому она несколько дороже. Похожая история с заморозкой. В „Рыба Пила“ она всегда шоковая — никакой глазури и т. п. В результате при разморозке продукция минимально теряет в весе, в отличие от той, что продается в масс-маркете».

Чтобы повысить качество обслуживания покупателей, в «Рыба Пила» решили объявить 2023 годом сервиса. Компания на весь год запланировала множество мероприятий, которые должны усилить ее позиции в этом вопросе.

К концу этого года мы планируем вывести наш сервис на качественно новый уровень. Мы просим всех наших покупателей сообщать нам о любых огрехах в работе наших продавцов, чтобы мы понимали, какие еще проблемы есть в этом плане. Мы все слышим и на все оперативно реагируем», — резюмирует Светлана Буриченко.

Свои отзывы можно отправить через систему лояльности «Максбонус» или напрямую Светлане Буриченко через мессенджеры по тел. +7 950 425 9999.

Адреса сети рыбных магазинов «Рыба Пила»:

ул. Ленина 21

ул. Годенко 6

ул. Алексеева 54А, Эко-маркет Red Sail

ул. 78 Добровольческой бригады 14Б, Магазин «Гусь»

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