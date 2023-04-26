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В Красноярске 1 мая запустят салют

В Красноярске 1 мая запустят салют
Иллюстрация: Руслан Рыбаков / Gornovosti

В Красноярске 1 мая дадут старт празднованию Дня Победы. В этот день пройдет торжественный митинг и церемония возложения цветов у стелы «Город трудовой доблести» на правобережье Красноярска.

#НОВОСТИ
А в 22:00 состоится праздничный фейерверк. Салют запустят на острове Татышев в районе вантового моста.
 
Ранее DK.RU писали, что фейерверк запланирован и на День победы. Проезда военной техники в этом году не будет, но по площади Революции торжественно пройдут воинские части, сводные отряды подразделений силовых структур и вузов. 
 
Подробную программу празднования Дня весны и труда можно посмотреть здесь.
 
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Вместо этого власти предложили сменить аватар в соцсетях: «И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались».

 
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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