В Красноярске 1 мая запустят салют

В Красноярске 1 мая дадут старт празднованию Дня Победы. В этот день пройдет торжественный митинг и церемония возложения цветов у стелы «Город трудовой доблести» на правобережье Красноярска.

А в 22:00 состоится праздничный фейерверк. Салют запустят на острове Татышев в районе вантового моста.

Ранее DK.RU писали, что фейерверк запланирован и на День победы. Проезда военной техники в этом году не будет, но по площади Революции торжественно пройдут воинские части, сводные отряды подразделений силовых структур и вузов.

Подробную программу празднования Дня весны и труда можно посмотреть здесь.

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Вместо этого власти предложили сменить аватар в соцсетях: «И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались».