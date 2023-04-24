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Опубликована программа празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ в Красноярске

Опубликована программа празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ в Красноярске
Иллюстрация: Город Красноярск

Основная программа стартует 8 мая. В 12:00 на Мемориале Победы пройдет вручение копий переходящих красных знамен воинских частей победителям школьных конкурсов – музеям и патриотическим клубам.

#НОВОСТИ
На следующий день на площади Победы состоится митинг и церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Он начнется в 10 утра. После этого в 11:30 на площади Революции торжественно пройдут воинские части, сводные отряды подразделений силовых структур и вузов. Прохождения военной техники в этом году не будет. Военную технику можно будет увидеть 9 мая на Красной площади и возле музейного центра «Площадь Мира».
 
Кроме того, 9 мая состоятся концерты. Так, с 14:00 до 18:00 на Театральной площади выступят творческие коллективы края. Еще один концерт пройдет с 20:00 до 22:00 на площади перед БКЗ.
 
В конце дня запустят традиционный салют — с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и с баржи напротив торгового центра «Красноярья». Начало фейерверка в 22:00.
 
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Вместо этого власти предложили сменить аватар в соцсетях: «И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались».

Автор: Петр Савельев
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