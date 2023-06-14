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В Красноярске стартует сезон концертов под открытым небом

В Красноярске стартует сезон концертов под открытым небом
Иллюстрация: администрация города

Концерты будут проходить на восточной стороне острова Татышев. Первое выступление состоится 16 июня. Сезон «Музыкальных пятниц» откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна.

#НОВОСТИ
Концерт начнется в 19:00. В исполнении оркестра прозвучат джазовые и танцевальные мелодии, популярные саундтреки из кинофильмов, эстрадные и народные композиции. Следующий концерт запланирован на 30 июня Красноярский камерный хор под управлением Екатерины Баулиной исполнит популярные ретро-хиты и песни советской эстрады.  Начало концерта также в 19:00.
 
В июле проект встанет на паузу. В августе запланировано 3 концерта. 11 августа выступит Красноярский камерный оркестр, 18 августа музыкальные композиции исполнит Красноярский духовой оркестр, завершит проект Красноярский камерный хор. Начало этих концертов в 18:45.
 
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Программа рассчитана практически на половину месяца: она продлится с 3 по 14 сентября 2023.

 
 
 
Автор: Петр Савельев
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