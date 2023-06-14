В Красноярске стартует сезон концертов под открытым небом

Концерты будут проходить на восточной стороне острова Татышев. Первое выступление состоится 16 июня. Сезон «Музыкальных пятниц» откроет Красноярский духовой оркестр под управления Виталия Трояна.

Концерт начнется в 19:00. В исполнении оркестра прозвучат джазовые и танцевальные мелодии, популярные саундтреки из кинофильмов, эстрадные и народные композиции. Следующий концерт запланирован на 30 июня Красноярский камерный хор под управлением Екатерины Баулиной исполнит популярные ретро-хиты и песни советской эстрады. Начало концерта также в 19:00.

В июле проект встанет на паузу. В августе запланировано 3 концерта. 11 августа выступит Красноярский камерный оркестр, 18 августа музыкальные композиции исполнит Красноярский духовой оркестр, завершит проект Красноярский камерный хор. Начало этих концертов в 18:45.

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Программа рассчитана практически на половину месяца: она продлится с 3 по 14 сентября 2023.