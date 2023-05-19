В Красноярске арестовали руководителя ОПГ. Заочно

Группировка действовала в городе около пяти лет. В основном она занималась вымогательством.

Центральный районный суд Красноярска решил взять под стражу Ярослава Малиновского, руководившего преступным сообществом.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, ОПГ Малиновский создал в 2018 и единолично руководил им. В банду входило 50 человек. На их счету ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых грабеж, рэкет и поджоги автомобилей с целью вымогательства.

Краевой Следственный комитет возбудил против участников ОПГ уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ. В рамках его расследования задержано 10 человек, подозреваемых в причастности к деятельности этого преступного сообщества. Девять из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

Также в СИЗО отправлена заместитель генерального директора компании «Крастехспец», которую контролировал Малиновский. В 2021 эта организация выиграла тендер на строительство пляжного комплекса на о. Татышев, но в ходе работ повредила объект археологического наследия, нанеся ему урон, который оценивается почти в 80 млн рублей.

Сам Ярослав Малиновский сейчас скрывается от правоохранительных органов. Он объявлен в федеральный розыск.

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