Гендиректора компании «Сибиряк» Егорова отправили в СИЗО на два месяца
Центральный районный суд арестовал Владимира Егорова, главу компании «Сибиряк», крупнейшего застройщика Красноярска, на два месяца.
По данным прокуратуры, Егоров был задержан во вторник 16 мая 2023.
Прокуратура края настояла на заключении под стражу генерального директора «Управляющей строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. На основании материалов краевого управления ФСБ России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, то есть по ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом позиции прокуратуры края Егоров заключен судом под стражу на срок 2 месяца, до 15 июля», — говорится в сообщении.
Читайте по теме
-
Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, в чем обвиняют генерального директора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова.17.05.2023Новости ДККрасноярск
-
Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)
Арест Владимира Егорова определил новостную повестку на ближайшее время. DK.RU подготовил дайджест из сообщений и высказываний Егорова, начиная с 2017.16.05.2023Новости ДККрасноярск
-
В офисе «Сибиряка» и в доме Владимира Егорова проходят обыски
После задержания Владимира Егорова, генерального директора строительной компании «Сибиряк», в офис компании нагрянули силовики.16.05.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
Его взяли прямо в аэропорту Красноярска.16.05.2023Новости ДККрасноярск