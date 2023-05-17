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Гендиректора компании «Сибиряк» Егорова отправили в СИЗО на два месяца

Гендиректора компании «Сибиряк» Егорова отправили в СИЗО на два месяца
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Центральный районный суд арестовал Владимира Егорова, главу компании «Сибиряк», крупнейшего застройщика Красноярска, на два месяца.

#НОВОСТИ

По данным прокуратуры, Егоров был задержан во вторник 16 мая 2023.

Прокуратура края настояла на заключении под стражу генерального директора «Управляющей строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова. На основании материалов краевого управления ФСБ России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, то есть по ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом позиции прокуратуры края Егоров заключен судом под стражу на срок 2 месяца, до 15 июля», — говорится в сообщении.

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Автор: Петр Савельев
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