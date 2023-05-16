Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)

Арест Владимира Егорова определил новостную повестку на ближайшее время. DK.RU подготовил дайджест из сообщений и высказываний Егорова, начиная с 2017.

На самом деле «Сибиряк» и Владимир Егоров были в поле зрения издания на протяжении 20 лет, с момента открытия «ДК-Красноярск». Однако мы решили собрать дайджест за 6 лет, оттолкнувшись от сообщения о том, что застройщик выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Красноярска.

Депутат и бизнесмен Владимир Егоров будет участвовать в конкурсе на пост мэра.

Выборы в 2017 г-н Егоров не выиграл, да и не собирался. Почти сразу после инаугурации нового мэра разразился один из очередных скандалов по поводу качества ремонта Коммунального моста, произведенного «Сибиряком».

Красноярские чиновники не хотят платить за новый асфальт на Коммунальном мосту.

Еще месяц спустя Егоров становится победителем номинации «Застройщик года» премии «Человек года-2017».

«Человек года-2017»: как это было.

В 2018 «Сибиряк» ведет активную деятельность:

Возобновляет строительство гостиницы на Театральной площади.

Обещает построить Макдональдс.

Достраивает улицу Волочаевскую.

Также Егоров пытается, правда, безуспешно, протолкнуть в депутаты Горсовета две креатуры — Артема Речицкого и Константина Егорова.

Неожиданные итоги выборов-2018.

В конце года Владимир Егоров вновь попадает в шорт-лист премии «Человек года», но не выигрывает.

Шорт-лист номинации «Застройщик года-2018».

2020 прошел для Егорова без особых достижений и скандалов — скандалил коронавирус.

В начале 2021 он продает агрохолдинг «Сибиряк».

Владимир Егоров продал агрохолдинг томичам.

В апреле 2021 начинается эпопея с делом Константина Егорова, которая до сих пор не закончилась.

Сына ведущего застройщика задержали в аэропорту Геледжика. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

В 2022 Владимир Егоров активно застраивает площадку на месте Комбайнового завода и делится планами по освоению Посадного острова.

Небоскребы, парк, мост и никакого СГК.

Также застройщик продает здание отеля на Театральной площади РусГидро.

Здание пятизвездочного отеля продано корпорации.

В начале 2023 суд запрещает «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового завода.

Егоров не сможет застраивать площадку на берегу Енисея.

Буквально за два месяца до ареста Егорова «Сибиряк» получает многомиллиардный контракт на строительство больницы в Красноярске.

Владимир Егоров построит многопрофильную больницу.

16 мая 2023 Владимир Егоров взят под стражу. Следим за развитием событий. Прогнозы и домыслы звучат разные: от «посадят надолго» до «отпустят уже завтра». Пока никакой конкретики по сути дела о мошенничестве нет.

На фото открытие ул. Волочаевской.