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Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам

Владимир Егоров продал агрохолдинг «Сибиряк» томичам
Иллюстрация: sibagrogroup.ru

Вместе с агрохолдингом они купили еще две сельскохозяйственные компании в Назаровском районе. По крайне мере одной из них до этого также владел Егоров.

#НОВОСТИ
Новым собственником агрохолдинга «Сибиряк» стала компания «Сибагро», зарегистрированная в Томске и владеющая несколькими свинокомплексами и мясокомбинатами в Сибири. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
 
Также «Сибагро» приобрела еще два растениеводческих актива — компании «Элеватор» и «Сибирская житница». Стоимость сделки томичи не раскрывают.
 
Все три предприятия находятся в Назаровском районе (хотя «Сибирская житница» зарегистрирована в Красноярске), где «Сибагро» (руками своей «дочки» — «Сибагро Биотех») планирует в 2022 году начать строительство завода по глубокой переработке зерна.
 
Посевные площади всех трех хозяйств составляют 69 000 га. Их планируют засеивать пшеницей, ячменем, рапсом и соей. Ожидаемая урожайность — 50 ц/га и выше (для пшеницы и ячменя).
 
Агрохолдингом «Сибиряк» до продажи владел красноярский миллиардер из строителей Владимир Егоров. О том, что предприятие может сменить владельца стало известно в середине марта 2021 года. Правда, тогда в качестве покупателя указывался некий предприниматель «южных регионов России, имеющий тесные контакты с республикой Беларусь».
 
По данным сервиса rusprofile.ru собственником компании «Элеватор» также являлся Егоров, а «Сибирской житницей» владел некто Виктор Ушкац. Стоимость этих двух компаний на 2019 год оценивалась примерно в 1 млн рублей — 137 тысяч «Элеватор» и 892 тысячи «Сибирская житница». Стоимость же «Сибиряка» оценивалась в 208 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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