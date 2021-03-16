Владимир Егоров продает агрохолдинг «Сибиряк»

По имеющейся информации, сделка может состоятся уже на следующей неделе. Хотя со стоимостью компании стороны пока не определились. Новым владельцем может стать бизнесмен с «юга России».

Сельхозпредприятие «Агрохолдинг „Сибиряк“», работающий в Назаровском районе Красноярского края и принадлежащий владельцу одноименной строительной компании Владимиру Егорову, может сменить владельца. Об этом на днях сообщило информационное агентство « Запад24 ».

Источник этих сведений ресурс не раскрывает, но уверяет, что покупателем выступает некий бизнесмен из «южных регионов России, имеющий тесные контакты с республикой Беларусь».

Владимир Егоров подтвердил DK.RU эту информацию, но от других комментариев воздержался. Также поступили в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, сославшись на то, что не могут вмешиваться в отношения и решения хозяйствующих субъектов.

За сколько сельхозактив Егорова может достаться новому владельцу, неизвестно, как и то, когда сделка состоится. Однако пожелавший остаться неназванным источник редакции в кругах близких к агробизнесу рассказал, что пока это не решено — ведутся переговоры. Но уже на следующей неделе ситуация может проясниться.

По данным справочной системы rusprofile.ru, в 2019 году (более поздних данных пока нет) «Агрохолдинг „Сибиряк“» заработал 9,6 млн рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. Выручка же при этом снизилась на 31%, составив 892 млн рублей. Стоимость же компании на конец 2019 года оценивалась в 208 млн рублей, хотя в 2015-м она была на уровне 816 млн.