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Владимир Егоров продает агрохолдинг «Сибиряк»

Владимир Егоров продает агрохолдинг «Сибиряк»
Иллюстрация: sobranie.info

По имеющейся информации, сделка может состоятся уже на следующей неделе. Хотя со стоимостью компании стороны пока не определились. Новым владельцем может стать бизнесмен с «юга России».

#НОВОСТИ
Сельхозпредприятие «Агрохолдинг „Сибиряк“», работающий в Назаровском районе Красноярского края и принадлежащий владельцу одноименной строительной компании Владимиру Егорову, может сменить владельца. Об этом на днях сообщило информационное агентство «Запад24».
 
Источник этих сведений ресурс не раскрывает, но уверяет, что покупателем выступает некий бизнесмен из «южных регионов России, имеющий тесные контакты с республикой Беларусь».
 
Владимир Егоров подтвердил DK.RU эту информацию, но от других комментариев воздержался. Также поступили в Министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, сославшись на то, что не могут вмешиваться в отношения и решения хозяйствующих субъектов.
 
За сколько сельхозактив Егорова может достаться новому владельцу, неизвестно, как и то, когда сделка состоится. Однако пожелавший остаться неназванным источник редакции в кругах близких к агробизнесу рассказал, что пока это не решено — ведутся переговоры. Но уже на следующей неделе ситуация может проясниться.
 
По данным справочной системы rusprofile.ru, в 2019 году (более поздних данных пока нет) «Агрохолдинг „Сибиряк“» заработал 9,6 млн рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. Выручка же при этом снизилась на 31%, составив 892 млн рублей. Стоимость же компании на конец 2019 года оценивалась в 208 млн рублей, хотя в 2015-м она была на уровне 816 млн.
 
 
Автор: Евгений Волошинский
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