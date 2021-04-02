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Сын Владимира Егорова задержан по делу о мошенничестве

Сын Владимира Егорова задержан по делу о мошенничестве
Иллюстрация: DK.RU

Стало известно о том, что сын известного красноярского застройщика Владимира Егорова задержан в аэропорту Геленджика по делу о закупке медоборудования для краевой больницы.

#НОВОСТИ

Бизнесмен Константин Егоров был задержан сотрудниками СК и ФСБ в аэропорту южного города. Это информация прошла в ряде СМИ и телеграм-каналах. В настоящее время ДК не располагает официальным подтверждением задержания и объяснением причин от силовых органов. Издание отправило запрос в ведомства.

Напомним, в январе 2021 года в доме Константина Егорова прошли обыски в связи с делом о мошенничестве при поставке медоборудования в краевую клиническую больницу. Речь идет о многомиллионных закупках на деньги, которые федерация и регион выделяли на реконструкцию и модернизацию учреждений здравоохранения в рамках подготовки к Универсиаде.

В случае с краевой больницей, было закуплено менее дорогое, чем прописанное в документах конкурса на поставку. В СК заявили о сумме ущерба в 400 млн рублей по двум эпизодам совокупно.

ДК следит за развитием событий.

Автор: Петр Савельев
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