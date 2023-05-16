В Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова

Его взяли прямо в аэропорту Красноярска.

Генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров был задержан в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус», со ссылкой на собственные источники.

Оперативно связаться с полицией, Следственным комитетом и ФСБ не удалось. Однако источник «Боруса» утверждает, что Егорова задержали сотрудники краевого Главка Федеральной службы безопасности — якобы, в связи с хищением бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве.

Напомним, что в апреле 2021 также в аэропорту (но Геленджика) была задержан сын Владимира Егорова — Константин. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве при поставках оборудования для Краевой клинической больницы № 1, новый корпус которой строил как раз «Сибиряк».

В целом же компания Егорова построила в Красноярске множество объектов. В том числе и за бюджетные деньги. К примеру, она возводила спорткомплекс «Радуга» и еще пять объектов Универсиады.

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