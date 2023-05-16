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В Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова

В Красноярске задержали гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Его взяли прямо в аэропорту Красноярска.

#НОВОСТИ

Генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров был задержан в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус», со ссылкой на собственные источники.

Оперативно связаться с полицией, Следственным комитетом и ФСБ не удалось. Однако источник «Боруса» утверждает, что Егорова задержали сотрудники краевого Главка Федеральной службы безопасности — якобы, в связи с хищением бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве.

Напомним, что в апреле 2021 также в аэропорту (но Геленджика) была задержан сын Владимира Егорова — Константин. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве при поставках оборудования для Краевой клинической больницы № 1, новый корпус которой строил как раз «Сибиряк».

В целом же компания Егорова построила в Красноярске множество объектов. В том числе и за бюджетные деньги. К примеру, она возводила спорткомплекс «Радуга» и еще пять объектов Универсиады.

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Он обманул почти 200 человек на более чем 300 млн рублей.

Cуд запретил «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового завода

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ограничительные требования прокуратуры и запретил УСК «Сибиряк» распоряжаться землями бывшего Комбайнового завода.

«УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей

В Арбитражный суд края поступил иск о признании результатов конкурса по реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Енисейск - Высокогорский» недействительными.

Автор: Петр Савельев
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