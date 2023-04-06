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В Красноярске директор двух застройщиков пойдет под суд за обман дольщиков

В Красноярске директор двух застройщиков пойдет под суд за обман дольщиков
Автор фото: fabrikasimf. Иллюстрация: freepik.com

Он обманул почти 200 человек на более чем 300 млн рублей.

#НОВОСТИ

Руководителя компаний «Строй-Индустрия» и «Строй-Проект» уличили в обмане дольщиков. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, он в 2015 объявил себя застройщиком нескольких домов в Сосновоборске и привлек в качестве подрядчика фирму «Монтаж-Строй», с руководителями которой находился в сговоре.

Далее злоумышленник оформлял фиктивные документы о приемке выполненных подрядчиком строительных работ и их полной оплате, на основании которых заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов, получал от них денежные средства и передавал их подельникам», — говорят в прокуратуре.

Фактически же работы на объектах не проводились. Таким образом топ-менеджер обманул 190 человек. Сумма причиненного им ущерба превышает 304 млн рублей.

Против злоумышленника и его подельников возбудили уголовные дела. Расследование одного из них — против руководителя «Строй-Индустрии» и «Строй-Проекта» — завершено. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и в скором времени оно пойдет суд.

Остальными участники обмана сейчас занимаются следственные органы.

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Работы должны быть завершены до конца 2023.

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Автор: Петр Савельев
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