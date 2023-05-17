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Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова

Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
Иллюстрация: Горсовет

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, в чем обвиняют генерального директора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова.

#НОВОСТИ
По версии следствия, в 2020 компания построила новую школу на 600 мест в городе Иланском, ее в дальнейшем должны были передать в муниципальную собственность. После завершения строительства по указанию Владимира Егорова организация привлекла оценщика, который составил отчет о стоимости образовательного учреждения.
Стоимость в документах была завышена на 391 млн рублей.
В итоге администрация Иланского района перечислила застройщику 1 млрд рублей. Деньги были выделены из краевого бюджета. 
 
Кроме Владимира Егорова по делу также сейчас задержана его дочь, являющаяся главным бухгалтером компании и оценщик, который составил недостоверный отчет. По местам жительства подозреваемых прошли обыски, было изъято имущество и крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте.
 
Сегодня Центральный районный суд изберет меру пресечения г-ну Егорову и его предполагаемым соучастникам.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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