Стала известна причина задержания гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, в чем обвиняют генерального директора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова.
По версии следствия, в 2020 компания построила новую школу на 600 мест в городе Иланском, ее в дальнейшем должны были передать в муниципальную собственность. После завершения строительства по указанию Владимира Егорова организация привлекла оценщика, который составил отчет о стоимости образовательного учреждения.
Стоимость в документах была завышена на 391 млн рублей.
В итоге администрация Иланского района перечислила застройщику 1 млрд рублей. Деньги были выделены из краевого бюджета.
Кроме Владимира Егорова по делу также сейчас задержана его дочь, являющаяся главным бухгалтером компании и оценщик, который составил недостоверный отчет. По местам жительства подозреваемых прошли обыски, было изъято имущество и крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте.
Сегодня Центральный районный суд изберет меру пресечения г-ну Егорову и его предполагаемым соучастникам.
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