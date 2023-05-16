В офисе «Сибиряка» и в доме Владимира Егорова проходят обыски

После задержания Владимира Егорова, генерального директора строительной компании «Сибиряк», в офис компании нагрянули силовики.

Сотрудники УСК «Сибиряк» говорят, что они продолжают работать в обычном режиме. Telegram-канал «Прима» сообщает, что обыски также проходят и по месту жительства предпринимателя. Дома находится сын Владимира Егорова Константин, на вопросы он не отвечает.

Официальной информации пока так и нет. Поэтому не ясно, за что конкретно задержан Владимир Егоров. Источник «Боруса» утверждает, что Егорова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в связи с хищением бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве. NGS24.RU пишет, что недавно в Красноярск хотела зайти крупная московская строительная компания. Владимир Егоров попросил у них долю в бизнесе, те отказали, предприниматель в ответ попросил их уйти из города. Они ему сообщили, что Владимир Егоров будет оставаться на своем посту до ухода губернатора Александра Усса.

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